Synopsis : L’histoire d’étudiants de l’école du théâtre des Amandiers de Nanterre, gérée par Patrice Chéreau et Pierre Romans, durant les années 1980.

♥♥♥♥ ♥

Pour son septième film en tant que réalisatrice, Valeria Bruni-Tedeschi s’attaque à une histoire personnelle, celle de son apprentissage à l’école des Amandiers de Nanterre. Un récit initiatique d’une jeunesse fougueuse qui se croit à l’abri de la vie avant que celle-ci ne finisse inévitablement par la rattraper. D’abord actrice, Valeria Bruni-Tedeschi a toujours puisé dans sa propre vie pour écrire ses films, n’hésitant pas à faire appel à sa propre famille. Son précédent long-métrage, sorti en 2018, Les Estivants, voyait ainsi sa mère, son ancien compagnon Louis Garrel et leur fille dans des situations similaires à leur propre expérience familiale. Pour Les Amandiers, celle qui qui a reçu le César du meilleur espoir féminin en 1994 pour Les gens normaux n’ont rien d’exceptionnel de Laurence Ferreira Barbosa, n’utilise pas son entourage pour relater cette époque, mais emprunte directement les noms de ceux qu’elle a côtoyés. Tout comme son personnage principal, Valeria Bruni-Tedeschi a, elle aussi, suivi des cours de théâtre à l’école des Amandiers, sous la direction de Pierre Romans et de Patrice Chéreau, respectivement interprétés par Micha Lescot et Louis Garrel. Des cours qu’elle partageait d’ailleurs avec Agnès Jaoui, Vincent Pérez, Marianne Denicourt ou encore Bernard Nissille. Une génération prometteuse que la réalisatrice nous présente dès le début de son film grâce à des auditions à l’aspect documentaire où l’arrogance s’effondre face à l’enjeu de l’avenir de ces jeunes et l’ambition d’être comédien. Une détresse humaine et une envie de s’effacer grâce aux mots des autres, magnifiquement incarnées par des comédiens en herbe. En tête, Nadia Tereszkiewicz, déjà reconnue dans le milieu du cinéma avec son rôle dans Seules les bêtes de Dominik Moll. Celle-ci porte avec brio la complexité de son personnage déchiré par la charge mentale imposée par l’école et les facilités de son milieu social.

Ancré dans le décor du Théâtre Nanterre-Amandiers, le film ne s’aventure pas au-delà de ses murs, sauf le temps d’une parenthèse enchantée à New York. Tout comme les personnages entièrement focalisés sur leur enseignement et les quelques sorties qu’ils s’autorisent dans des cafés, la caméra n’effectue pas de grandes vues d’ensemble sur la capitale. Elle préfère se concentrer sur ses personnages, leur visage et les émotions qui les traversent. Ainsi attachée à eux, la réalisation de Valeria Bruni-Tedeschi oscille entre coupes très rapides et plans plus longs afin de suivre cette jeunesse qui part dans tous les sens.

Contrairement à ce que le postulat pourrait laisser penser, Les Amandiers ne suit pas la lutte désespérée des élèves pour se faire une place dans le monde du théâtre. Celle-ci est déjà acquise par leur admission. Il s’agit de leur premier pas en tant que comédien, un passage à l’âge adulte qui leur est difficile de concilier avec l’envie de liberté et d’indépendance qui les habite. Un récit somme toute universel qui fait oublier son ancrage dans les années 1980. Le grain de l’image et l’utilisation de musiques de l’époque le trahissent mais l’intemporalité mélodique en appelle à une nostalgie contemporaine.

Cette période de l’histoire se force une place au détour d’une discussion entre filles dans les commodités dont les conséquences sont dramatiques. Mais aussi de la banalisation de la consommation de drogues. Ou encore les informations lointaines de la radio qui font écho aux temps obscurs qui entourent ces jeunes, protégés dans leur théâtre. Car, finalement, c’est leur propre rôle qui est le plus difficile à jouer. Après quatre ans d’absence derrière la caméra, Valeria Bruni Tedeschi livre ainsi un film poignant inspiré de son histoire. Une tranche de vie à Nanterre où l’insouciance s’oppose aux réalités de la vie dans les années 1980.

Emilie Bollache