C’est sur Instagram que le retrait de l’acteur a été annoncé, via les comptes de son épouse Emma Heming, de son ex-femme Demi Moore et de leur fille Rumer à travers un texte signé de tous les enfants de l’acteur de 67 ans :

« Aux incroyables fans de Bruce, en tant que famille, nous voulions partager avec vous que notre bien-aimé Bruce fait face à des problèmes de santé, et a récemment reçu un diagnostic d’aphasie, ce qui a un impact sur ses capacités cognitives. À la suite de cela, et après beaucoup de réflexion, Bruce s’éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui.

C’est une période vraiment difficile pour notre famille et nous apprécions beaucoup votre amour, votre compassion et votre soutien constant. Nous traversons cela en tant que famille unie et forte, et nous voulions inclure ses fans parce que nous savons à quel point il compte pour vous, comme vous pour lui.

Comme Bruce le dit toujours, « Profitons au maximum ! », et, ensemble, nous prévoyons de le faire.

Avec tout notre amour,

Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel et Evelyn »