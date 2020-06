L’acteur américain est à l’affiche d’un long-métrage de science-fiction dans lequel des aliens menacent l’humanité. Cosmic Sin doit être présenté au Marché du film virtuel de Cannes pour être distribué à l’international.

Alors que le Marché du film virtuel du Festival de Cannes 2020 ouvre ses portes en ligne ce 24 juin, l’un des films présentés fait déjà parler de lui. Et pour cause, il s’agit de Cosmic Sin, une aventure SF remplie d’action portée par Bruce Willis. Comme le précise The Hollywood Reporter, la star de Die Hard, du Cinquième Élément et de Sixième sens revient dans les salles obscures dans la combinaison de James Ford, un soldat faisant partie d’un groupe de guerriers et de scientifiques se battant pour sauver l’espère humaine, menacée par des extra-terrestres pouvant prendre possession de corps humains.

Derrière cette intrigue futuriste pour le moins inquiétante se trouvent Corey Large, réalisateur canadien dont Willis est familier puisque ce dernier l’a déjà dirigé dans plusieurs de ses films, dont Acts of Violence, First Kill et Previous Cargo, et Edward Drake. Les deux cinéastes ont également coécrit Breach, un autre film spatial truffé d’action dont l’acteur sera encore la vedette.

Actuellement en post-production et distribué par Saban Films outre-Atlantique, Cosmic Sin dont le casting comprend Frank Grillo (American Nightmare 2, Captain America : Le soldat de l’hiver), Adelaide Kane (American Nightmare, Once Upon a Time) et Luke Wilson (La Revanche d’une blonde) devrait être vendu jusqu’au 26 juin par The Exchange au marché international via le Marché du Films de Cannes, dont l’édition 2020 est exceptionnellement virtuelle.

Et s’il faudra encore patienter pour découvrir Bruce Willis dans un nouveau rôle, un premier visuel du long-métrage, qui montre la star américaine dans sa combinaison de combattant spatial, a été publié.

Roi des années 1990, Willis a construit sa carrière principalement autour de grands rôles dans des films d’action et de science-fiction. De la franchise Die Hard à L’armée des 12 singes de Terry Gilliam, en passant par Pulp Fiction, Le Cinquième élément, Incassable (et plus récemment Glass), Clones ou encore Expendables, Bruce Willis a su se rendre incontournable. En dépit du fait qu’il enchaîne les projets sans grand intérêt depuis plusieurs années, sa présence au casting de Cosmic Sin laisse un espoir de voir le film consolidé s’il venait à manquer de consistance.

La date de sortie française reste à déterminer, cette intrigante production devrait refaire parler d’elle dans les prochaines semaines.