Après la location de DVD, la plateforme de streaming, les restaurants et les boutiques éphémères, Netflix s’attaque aux grands complexes de divertissement dans les villes de Philadelphie et de Dallas en 2025.

Un nouveau projet impressionnant pour le géant du streaming : les « Netflix Houses ». Les villes de Philadelphie et de Dallas seront les premières à accueillir ces complexes, qui ne sont pas des parcs d’attractions mais bien des « maisons » de divertissement.

Celles-ci seront composées de restaurants, d’activités interactives et de nombreuses boutiques dont les thématiques seront les grands classiques produits par la plateforme : Stranger Things, Squid Game, Bridgerton et bien d’autres.

Marian Lee, Directrice Marketing chez Netflix, explique : « Vous pouvez profiter d’expériences immersives régulièrement mises à jour, vous adonner à la cure de shopping et goûter – littéralement – à vos séries et films Netflix préférés grâce à des offres uniques de nourriture et de boissons. »

Le site officiel de la société vend la possibilité de danser sur une cover au violon d’une chanson de Taylor Swift, tout en déambulant sur les sets de Bridgerton, voire même participer au Glass Bridge Challenge de Squid Game. Aucun danger bien entendu, vous pourrez ensuite aller déguster un délicieux bout de Demogorgon et vous acheter un T-Shirt Hellfire Club.

Ces maisons de divertissement s’appuieront sur les précédentes expériences pop-ups live, telle que Netflix Bites, restaurant qui proposait une carte imaginée par les grands chefs présents dans les téléréalités Iron Chef ou les mixologues de Drink Masters.

Les complexes feront plus de 9 000 mètres carrés. C’est un pari osé, vu par Marian Lee comme la prochaine génération d’expériences proposées par l’entreprise. Elle ajoute : « Les lieux donneront vie à nos histoires bien-aimées de manière nouvelle, changeante et inattendue. »

Le but n’est bien entendu pas d’utiliser ces Netflix Houses comme un nouveau segment de business. La plateforme cherche à en faire des arguments marketing de poids pour ses productions. Il sera intéressant de voir si ces complexes se multiplient ou si au contraire, nous sommes face à l’unique essai de la société.

Si vous êtes de passage aux États-Unis l’an prochain et intéressés par l’expérience, vous pouvez en apprendre plus à cette adresse.

Florian Boulland