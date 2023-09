Après des années d’attente, dues à des problèmes de droits, la série qui a révélé Bruce Willis au grand public sera enfin visible sur la plateforme Hulu aux États-Unis.

Près de quarante ans après sa première diffusion à la télévision américaine, la série culte s’empare du streaming. Dévoilée pour la première fois en 1985 sur ABC aux États-Unis et sur M6 en France à partir de 1993, Clair de Lune (Moonlighting) a marqué les esprits pour sa liberté de ton et son mélange de registres.

Créée par Glenn Gordon Caron, l’histoire suit Maddie Hayes, une ex-mannequin sans le sou, qui se retrouve à diriger une agence de détective privé. Aux côtés de son collègue David Addison, elle tente de résoudre diverses enquêtes loufoques et improbables.

Derrière un pitch de feuilleton policier classique, le show mêle joyeusement enquête, comédie absurde et gag méta, tout en puisant dans le film noir, le cartoon, la sitcom ou le soap opera. Il a su également brisé le quatrième mur à de nombreuses reprises.

Mais au-delà de toutes ces audaces de ton et d’inventivité, Clair de lune est surtout resté dans les mémoires pour le casting de son duo principal. À commencer par l’une des gloires du Nouvel Hollywood, Cybill Shepherd, actrice fétiche de Peter Bogdanovich, également présente dans Taxi Driver de Martin Scorsese. Mais c’est surtout la prestance de Bruce Willis qui marque les esprits.

Inconnu du public et de l’industrie hollywoodienne, Willis a dû passer de nombreux castings avant de réussir à convaincre la production de l’engager. Un choix ici plus que judicieux. Sa popularité lui ouvre les portes du septième art avec le succès que l’on connaît, de Die Hard à Sixième Sens en passant par Pulp Fiction.

Malgré cette aura, les cinq saisons ont longtemps été invisibles en streaming, à cause de problèmes de droits, notamment musicaux. Selon Collider et Allociné, un couac récurrent pour plusieurs séries des années 1980-90 : « Les musiques non libres de droits utilisées pour les épisodes n’ont pas été sécurisées au-delà de la diffusion à l’antenne ».

Aujourd’hui, l’affaire pour Clair de Lune semble réglée, et les 67 épisodes seront disponibles sur la plateforme Hulu dès le 10 octobre 2023. Pour l’heure, aucune information sur sa diffusion en France. Mais Hulu, appartenant majoritairement à Disney, on peut sans doute s’attendre à voir la série arriver sur Disney+.

Timothée Giret