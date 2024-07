Le nouveau film de Coralie Fargeat verra s’affronter Demi Moore et Margaret Qualley autour de cette fameuse substance.

« Avez-vous déjà rêvé d’une meilleure version de vous-même ? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. » C’est avec cette accroche que la bande-annonce nous introduit ce film de body horror, lauréat du meilleur scénario au festival de Cannes 2024.

C’est le second long-métrage écrit et réalisé par la Française Coralie Fargeat, après Revenge en 2017, avec Matilda Lutz (A Classic Horror Story).

Dans The Substance, Elisabeth Sparkle (Demi Moore), la cinquantaine, star d’une émission d’aérobic, est renvoyée par son producteur à cause de son âge. Elle décide de se laisser tenter par un nouveau produit révolutionnaire, une substance lui permettant de créer une version plus jeune d’elle-même avec qui elle partage le temps une semaine sur deux.

L’alter ego plus jeune, plus belle et plus parfaite, c’est Sue, incarnée par Margaret Qualley (Kinds of Kindness, Pauvres Créatures, Drive-Away Dolls), qui va ainsi partager la vie d’Elisabeth, pour le meilleur et pour le pire.

Bien que cette courte bande-annonce nous laisse dans le flou de l’intrigue, la réalisatrice va utiliser des effets de miroir, manipulant quasiment les mêmes images d’un personnage sur l’autre pour nous montrer leur lien. Elle va également les mettre en opposition constante et les traiter différemment.

Si Coralie Fargeat nous montre le visage marqué par l’âge et la dépression de Demi Moore sans sourire, elle va ultra sexualiser le personnage de Margaret Qualley. La réalisatrice use de la couleur rose et de gros plans sur ses formes, la présentant comme un produit factice de publicité.

La deuxième partie du teaser, illustrée par la phrase de Dennis Quaid, “les jolies filles devraient toujours sourire”, laisse place à l’horreur qui va se produire avec de nombreuses images violentes et sanguinolentes.

Véritable film féministe et pure critique de la société de divertissement et du diktat de la beauté féminine, The Substance est attendu dans les salles françaises ce 6 novembre 2024.

Florian Rouaud