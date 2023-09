May December de Todd Haynes dévoile les premières images de son histoire centrée sur une actrice célèbre qui part à la rencontre de celle qu’elle va incarner à l’écran et dont la vie sentimentale a enflammé la presse à scandale.

Après avoir traité l’histoire vraie de l’avocat Robert Bilott, campé par le talentueux Mark Ruffalo, qui dénonçait les pratiques toxiques de l’entreprise chimique DuPont dans Dark Waters en 2019, Todd Haynes s’inspire cette fois d’un autre scandale qui a choqué les États-Unis.

Celui de l’histoire réelle de Mary Kay Letourneau, professeure de mathématiques américaine, condamnée en 1997 pour des relations sexuelles avec un élève de 12 ans, qu’elle finit par épouser à sa sortie de prison.

Distribué par la plateforme de streaming Netflix, le géant américain a dévoilé les premières images du film. On y retrouve Julianne Moore (Still Alice, Kingsman : Le Cercle d’or, Bienvenue à Suburbicon) qui incarne Gracie, une boulangère d’une cinquantaine d’années, mariée à un trentenaire, Joe, joué par Charles Melton (Riverdale). Ils travaillaient tous les deux dans une animalerie lorsqu’ils ont été surpris en train d’avoir des relations sexuelles dans la réserve alors qu’il n’avait que 13 ans.

La mystérieuse Natalie Portman qui a l’habitude de camper des rôles sombres et magnétiques, à l’image du personnage de Nina dans Black Swan, interprète ici une célèbre actrice, Elizabeth Berry, qui s’immisce dans le quotidien du couple pour en apprendre plus sur leur relation tumultueuse et pour s’imprégner du rôle de Gracie qu’elle va jouer à l’écran.

Une chose est sûre, ce nouveau drame romantique de Todd Haynes semble chargé en émotions. Maître dans le genre cinématographique, le cinéaste américain avait déjà réalisé une histoire d’amour complexe entre deux femmes au beau milieu des années 50, jouées par Cate Blanchett et Rooney Mara, dans Carol en 2015 (nommé 6 fois aux Oscars).

Avec May December, il ne devrait pas rester sur sa faim et aurait déjà en tête une autre romance pour un futur projet. Celle d’une histoire d’amour gay qui se déroule dans les années 1930 à Los Angeles.

May December, sélectionné en compétition officielle lors de la 76e édition du Festival de Cannes, devrait être présenté au New York Film Festival ce vendredi 29 septembre. Il sera disponible dans certains cinémas américains le 17 novembre et arrivera en France sur le catalogue de Netflix le 24 janvier 2024.

Camille Lepeintre