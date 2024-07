La nouvelle bande-annonce du Joker : Folie à deux a déjà dépassé les millions de vues en moins de 24 heures. Un film très attendu par les fans de l’univers DC.

Ce n’est plus un secret, l’année 2024 est marquée par le retour du deuxième volet du Joker. Après un premier trailer sorti en avril qui avait battu des records en cumulant 167 millions de vues en une journée, Todd Phillips, réalisateur, scénariste et producteur du film, nous tease une nouvelle fois la sortie de ce qui devrait être le « chef-d’œuvre » de l’automne.

Qui d’autres que Joaquin Phoenix et Lady Gaga pour mener cette danse tumultueuse ? Couvert d’éloges et récompensé par un Oscar pour le dernier Joker, sorti en 2019, Joaquin Phoenix se pare de son plus beau sourire pour nous faire vibrer à nouveau. Il partage l’écran avec Lady Gaga (A star is born), qui incarne la plus dérangée des criminelles, Harley Quinn.

Certains s’interrogent encore du choix porté sur l’interprète de Poker Face. On a pris l’habitude de voir Margot Robbie s’emparer du costume rouge et noir connu de Harley Quinn. Mais changement de paysage et d’univers ! Le Joker : Folie à deux s’annonce plus sombre et Lady Gaga laisse tomber son partenaire de chant, Bradley Cooper, pour pousser la chansonnette avec Joaquin Phoenix.

Le film signe aussi le retour de l’actrice Zazie Beetz, que l’on connaît dans la peau de Sophie. Entre la sortie du premier film et aujourd’hui, nous avons pu la croiser dans Bullet Train, avec en tête d’affiche, Brad Pitt, mais aussi dans la dernière saison de la série anthologique Black Mirror.

À ses côtés, nous retrouverons Jacob Lofland (Le Labyrinthe), Brendan Gleeson (Les Banshees d’Inisherin, saga Harry Potter) et Catherine Keener (Get Out, Truman Capote).

Le long-métrage sera présenté à la prochaine Mostra de Venise, qui avait déjà récompensé le premier Joker avec un Lion d’Or. Selon le New York Times, le film sera en compétition avec Maria, centré sur la plus célèbre des cantatrices du XXe siècle Maria Callas interprétée par Angelina Jolie, et The Room Next Door, réalisé par Pedro Almodóvar.

Joker : Folie à deux promet une histoire intense qui nous plongera dans la psychologie d’un couple torturé et marginalisé par la société. Une idylle rythmée par les crimes du couple le plus fou de l’asile d’Arkham à découvrir le 2 octobre 2024 dans les salles de cinéma.

Léa Lallemand