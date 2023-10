Le biopic de Maria Callas de Pablo Larrain dévoile ses premières images avec une Angelina Jolie dans la peau et le costume de la plus célèbre des cantatrices du XXe siècle.

Alors que sa dernière apparition sur les écrans de cinéma remonte aux Eternels en 2021, Angelina Jolie fait son retour en haut de l’affiche avec la Callas. Cette icône absolue révolutionna le bel canto romantique et réinventa les interprétations opératiques. Incarnant des personnages emblématiques du répertoire classique, comme Norma, Tosca, Carmen, Madame Butterfly, elle a également joué devant la caméra de Pier Paolo Pasolini dans Médée.

Derrière cette vie pleine de strass et de paillettes, celle qu’on surnomma Diva, Prima Donna, Divina assoluta était aussi une figure tragique, à la vie personnelle rocambolesque et complexe. Grandissant dans une famille dysfonctionnelle, Callas aura également connu une vie professionnelle et sentimentale émaillée d’incidents, qui ont souligné cette distorsion des valeurs entre les médias, l’artiste et le public.

Les premières images de Maria montrent Angelina Jolie dans le costume de la cantatrice, pour un résultat troublant de ressemblance. Aux côtés de la star, Valeria Golino (Portrait de la jeune fille en feu), Haluk Bilginer (Winter Sleep), Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog) et Pierfrancesco Favino (Le Traître) complètent le casting.

Aux commandes de Maria, un nom familier, déjà largement expérimenté en matière de biopic, Pablo Larrain. En quelques années de carrière, le réalisateur chilien s’est fait une spécialité de mettre en scène des biographies de personnages importants de l’histoire moderne. Parmi ses sujets de prédilection, la vie de grandes dames vivant dans l’ombre de leur illustre mari.

De Jackie Kennedy dans Jackie (avec Natalie Portman) à Lady Di dans Spencer (avec Kristen Stewart), Larrain observe la solitude cachée sous les strass de la vie mondaine. Les deux films ont connu les honneurs d’une sélection à la Mostra de Venise (Jackie remportant au passage le prix du meilleur scénario), ainsi que quelques nominations aux Oscars.

Maria devrait en tout cas suivre un scénario plus traditionnel que celui du dernier film de Pablo Larrain, Le Comte. Sorti sur Netflix le 15 septembre dernier, ce long-métrage se concentre également sur une figure historique, tout en y ajoutant une touche fantastique. Le dictateur chilien Auguste Pinochet y devient ici un vampire assoiffé de sang.

Pour l’heure, aucune date de sortie française n’est annoncée pour Maria.

Timothée Giret