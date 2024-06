L’acteur canadien s’est éteint à Miami le 20 juin 2024, à la suite d’une longue maladie. Iconique pour plusieurs générations de cinéphiles, œuvrant dans des films devenus tout aussi emblématiques, comme M.A.S.H, Les Douze Salopards, L’invasion des profanateurs, Klute, Ne vous retournez pas ou encore Hunger Games, il laisse derrière lui une carrière légendaire de plus de soixante ans.

« Le cœur lourd, je vous annonce que mon père, Donald Sutherland, est décédé. Je pense personnellement que c’est l’un des acteurs les plus importants de l’histoire du cinéma. Jamais intimidé par un rôle, bon, mauvais ou laid. Il aimait ce qu’il faisait et faisait ce qu’il aimait, et on ne peut jamais demander plus que cela. Une vie bien vécue. », a annoncé son fils Kiefer Sutherland au lendemain de son décès sur le réseau social X.

Le parcours de cette légende d’Hollywood est sublimé par des rôles inoubliables. Né à Saint-John au Canada en 1935, Donald Sutherland a commencé à travailler à 14 ans comme disc-jockey pour une petite station radio de la Nouvelle-Écosse. Il se lance sérieusement dans sa carrière d’acteur après avoir été encouragé par un critique de Toronto. À la suite d’études en ingénierie et art dramatique au Canada, il s’inscrit en 1957 à la Royal Academy of Dramatic Art de Londres. Il commence à fouler les planches de théâtre londoniennes avant de découvrir les plateaux de cinéma.

Son tout premier rôle lui permet de côtoyer le grand Christopher Lee, dans le film d’épouvante italien Le Château des morts-vivants (1964). Il lui faut cependant attendre 1967 pour se faire connaître du grand public avec le classique de Robert Aldrich, Les Douze Salopards.

Le film se déroule en pleine Seconde Guerre mondiale et nous raconte comment douze criminels se voient proposer une amnistie en échange d’une mission suicide en France. Ils doivent s’attaquer à plusieurs dizaines de généraux nazis dans un château près de Rennes. Sutherland y interprète le condamné à mort Vernon Pinkley, aux côtés d’un casting cinq étoiles (Lee Marvin, John Cassavetes, Ernest Borgnine ou encore Charles Bronson).

Il enchaîne les succès avec M.A.S.H en 1970, une comédie dramatique sur la Guerre de Corée où l’acteur joue le rôle du Capitaine Benjamin Franklin « Hawkeye » Pierce et donne la réplique à Elliott Gould. Cette œuvre donne lieu par la suite à la série M*A*S*H. Mais c’est sûrement en 1971 que Sutherland obtient son film le plus important : Klute.

Au côté de Jane Fonda dans la peau d’une call-girl, l’inspecteur Klute doit retrouver un savant disparu. C’est ce personnage qui donne à Sutherland l’image qu’on lui connaît, laconique, flegmatique, très sérieux. Cela ne l’empêche pas de se diversifier. En effet, il joue en 1995 aux côtés de Robert De Niro dans 1900 de Bernardo Bertolucci. L’acteur se glisse dans la peau d’un sadique fasciste plutôt proche de ce que deviendra plus tard le Président Snow dans Hunger Games.

Nous pourrions citer beaucoup d’autres œuvres cultes, qu’elles soient de guerre avec L’aigle s’est envolé (1976) ou encore de comédie comme Les ‘S’ Pions (1974), Hamburger Film Sandwich (1977), American College (1978) ou encore La Grande Attaque du Train d’Or (1978). Sutherland continue d’apparaître dans de grands films tout au long des années 80 et 90, à l’exemple de Backdraft de Ron Howard (1991) ou de JFK d’Oliver Stone (1991).

N’oublions cependant pas la longue liste de rôles que Sutherland a tenu à la télévision, notamment celui de Mikhail Fetisov dans Citizen X (1995), qui lui vaut un Emmy Award et un Golden Globe. L’acteur a aussi participé au grand classique de Joss Whedon, Buffy Contre les Vampires. Son dernier rôle aura été celui du juge Isaac Parker dans la série télévisée Paramount+ Lawmen : Bass Reeves.

La jeune génération le connaît cependant pour son rôle du Président Snow dans la saga Hunger Games avec Jennifer Lawrence. L’œuvre nous plonge au sein de Panem, une dystopie dirigée par un tyran qui organise les jeux de la faim, où deux tributs piochés parmi les douze districts du pays se battent à mort dans le but de divertir les habitants de la capitale.

Mais Donald Sutherland a également porté d’autres casquettes au cours de sa vie. Il a soutenu la campagne de Jane Fonda contre la guerre du Vietnam. En 2010, il a été l’un des porteurs du drapeau olympique pour les jeux de Vancouver. Il a été également producteur et scénariste du documentaire FTA (1972) et du long métrage animé Pirate’s Passage (2015).

Une légende et une carrière exceptionnelle donc, qui ne cesseront à jamais d’exister en visionnant ses films et séries. Lauréat d’honneur d’un Oscar en 2017, Donald Sutherland aura ainsi marqué le cinéma par un charisme indéniable et la diversité de ses rôles, mais aussi les esprits des différentes générations qui ont pu le voir à l’écran.

Florian Boulland