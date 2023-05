Kiefer Sutherland rejoint Nicholas Hoult, Toni Colette et Zoey Deutch à la distribution du quarantième long-métrage de Clint Eastwood.

Trois ans après Cry Macho, la légende vivante s’apprête à faire son retour derrière la caméra. Avec ses bientôt 93 ans (le 31 mai), l’acteur-réalisateur américain semble toujours aussi créatif et enchaîne les films à un rythme soutenu.

Sa quarantième réalisation Juror No. 2 sera donc un thriller judiciaire. Le personnage principal, juré dans un procès pour meurtre, se retrouve face à un terrible dilemme quand il se rend compte qu’il est responsable dudit crime. Il doit alors faire un choix cornélien : accuser le suspect innocent pour s’en sortir ou se dénoncer.

À l’origine de ce script, on trouve Jonathan Abrams, producteur du film de prison Evasion avec Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, sorti en 2013. Visiblement intéressé par les univers carcéraux et judiciaires, il signe avec Juror No. 2 son premier scénario pour un projet d’envergure.

Côté casting, le rôle du jeune juré sera campé par Nicholas Hoult (Le Menu). Face à lui, Zoey Deutch (Retour à Zombieland) incarnera sa compagne, et Toni Colette (Nightmare Alley) campera la procureure lors du procès.

À ce trio de comédien s’ajoute un nouveau venu de renom. D’après le Hollywood Reporter, Kiefer Sutherland (héros de 24 Heure Chrono et de Designated Survivor) a rejoint le casting. Il interprètera le mentor aux alcooliques anonymes du héros. Ses apparitions se sont faites rares sur grand écran, mais il s’est récemment illustré dans la série d’espionnage Rabbit Hole sur Paramount+.

S’il s’agira de la première collaboration entre Clint Eastwood et Kiefer Sutherland, le cinéaste avait déjà dirigé son père, Donald Sutherland, dans Space Cowboys en 2000. Nicholas Hoult, Zoey Deutch et Toni Colette joueront également pour la première fois devant la caméra du réalisateur.

Eastwood officiera également en tant que producteur aux côtés d’Adam Goodman, ancien directeur de Paramount, maintenant à la tête de sa propre société, Dichotomy.

Juror No. 2, actuellement en préproduction, devrait entrer en tournage cet été pour une sortie possible en 2024.

Timothée Giret