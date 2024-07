Originals Factory a acquis les droits de distribution en France de cette comédie musicale animée autour du sexe, qui sera réalisée par Tommy Wirkola et Rasmus A. Sivertsen.

“Un Vice-Versa pour adultes”. C’est avec cette comparaison que Rasmus A. Sivertsen décrit son projet d’animation, en coréalisation avec Tommy Wirkola, et qui devrait sortir l’année prochaine.

Le pitch ? « Un film sur le commencement de la vie ! Un conte si élémentaire et universel, qu’il est incroyable que personne ne l’ait raconté auparavant. Nous parlons de la course, l’origine de toutes les courses pour ainsi dire, entre des millions de spermatozoïdes qui s’efforcent tous de féconder un unique ovule. Une quête semée d’embûches, où tous sauf un sont voués à échouer. »

L’histoire se déroulera donc en deux timelines : l’une narrant la vie d’un jeune couple ayant des rapports sexuels pour la première fois. Et l’autre, située à l’intérieur des protagonistes en suivant la quête effrénée et périlleuse des spermatozoïdes pour atteindre l’ovule.

Inspiré par South Park et Sausage Party (2016), le film cherche toutefois à s’éloigner du côté provocant et irrévérencieux de ce dernier. « Curieusement, nous n’avons jamais demandé si nous pouvions rendre les choses plus choquantes. Nous avons discuté de la possibilité de le rendre plus doux et plus accessible. Nous voulions démystifier le sexe et l’idée de faire l’amour pour la première fois. C’est normal que cela semble gênant. »

Les deux réalisateurs souhaitent toucher un public de jeunes adultes. Ils ont ainsi donné vie en musique à cette histoire introspective pour traiter des sujets comme les sentiments amoureux, l’attirance et la sexualité d’une manière originale et décalée.

Rasmus A. Sivertsen est connu de l’univers de l’animation avec sa franchise Louis et Luca. Tommy Wirkola a réalisé des longs-métrages davantage dédiés à un public adulte, comme Hansel & Gretel, chasseurs de sorcières (2013), Seven Sisters (2017) et Violent Night (2022).

Originals Factory a acquis les droits de distribution en France lors du Marché du Film au festival de Cannes en 2022. On lui doit notamment la distribution française en 2023 de Everything, Everywhere All at Once (lauréat de sept Oscars), et The Whale (récipiendaire de trois Oscars).

Spermageddon a fait sa première cette année au Festival d’Annecy.

Florian Rouaud