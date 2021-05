Le cinéaste sud-coréen est en développement de son premier film entièrement en animation qui devrait arriver après son prochain autre projet, un film d’action en langue anglaise.

Après le sacre de Parasite, Bong Joon-ho révélait qu’il travaillait sur deux scénarios : l’un en anglais, l’autre en coréen. Si le cinéaste a donc différents projets sur les rails, aujourd’hui on en sait un peu plus sur ce dernier qui serait un film d’animation sur une créature sous-marine.

Selon Screendaily, il travaille sur le script depuis 2018 et a terminé l’écriture en janvier. La société 4th Creative Party devrait produire ce projet ambitieux. Elle a notamment travaillé sur les effets spéciaux de ses précédentes productions, comme The Host, Transperceneige et Okja. Mais aussi sur Oldboy, Stoker et Mademoiselle de Park Chan-wook.

Aucun autre détail sur l’histoire n’a été précisé, à part qu’elle se déroulera sous l’eau et aura pour personnage principal un invertébré marin. On sait aussi que l’animation CGI traitera du drame entre les créatures des grands fonds et les êtres humains.

Bong Joon-ho est donc très occupé et cela ne s’arrête pas là. Rappelons qu’il supervise la série déclinée de Parasite pour HBO Max, actuellement en préproduction. Adam Mckay, son coscénariste a récemment déclaré : « J’ai majoritairement écrit la série avec le réalisateur pendant le confinement, sous sa supervision. C’est dans le même univers que le long métrage, mais c’est une histoire originale qui vit dans le même monde ».

Il devrait également produire le remake américain de Sea Fog, drame de Shim Sung-bo dont il a cosigné le scénario en 2014. Il sera réalisé par Matt Palmer.

Bong Joon-ho a donc prévu de s’atteler à ce projet d’animation coréenne après l’écriture du film d’action en langue anglaise qui devrait être sa prochaine production.

Maxence-Yahia Lequere