La plateforme de streaming a récemment acquis les droits du film qui sera écrit et réalisé par Joe Carnahan, avec Matt Damon et Ben Affleck de nouveau réunis.

Le long-métrage, dont les détails de l’intrigue n’ont pas encore été dévoilés, est décrit comme un thriller criminel. Selon Deadline, le projet marquera les retrouvailles de Ben Affleck et Matt Damon. Le film est écrit et réalisé par Joe Carnahan, derrière Narc (2002), Mi$e à prix (2007), dans lequel apparaissait déjà Ben Affleck, le remake de L‘Agence tous risques (2010) ou encore le survival Le Territoire des loups (2012) avec Liam Neeson.

Comme souvent, Ben Affleck et Matt Damon seront également à la production à travers leur société Artists Equity qu’ils ont cofondée en novembre 2022. Le premier grand projet a démarré avec Air, biopic sur le partenariat historique entre la légende du basketball Michael Jordan et le directeur marketing sportif de Nike Sonny Vaccaro. Tous les deux étaient à l’affiche, avec Ben Affleck à la réalisation.

Depuis, ils ont produit le documentaire sur Jennifer Lopez, The Greatest Love Story Never Told pour Amazon ou encore le long-métrage Small Thing Like Things prévu cette année, avec Cillian Murphy. Il a ouvert le festival international du film de Berlin 2024 et a permis à l’actrice Emily Watson de remporter un Ours d’argent pour la meilleure interprétation secondaire.

Pour RIP, Il s’agira de la dixième collaboration des deux amis ensemble à l’écran, depuis leur courte apparition en tant que figurants dans Jusqu’au bout du rêve de 1989, avec Kevin Costner dans le rôle principal. En dernières dates, ils ont partagé l’écran dans Le Dernier Duel de Ridley Scott en 2021 et Air en 2023.

Matt Damon (Seul sur Mars, Oppenheimer) prendra l’affiche cette année de The Investigators de Doug Liman, une comédie de braquage avec Casey Affleck et Hong Chau. Ben Affleck devait quant à lui réaliser son sixième long-métrage avec Animals, un autre thriller criminel pour Netflix, mais ce projet est aujourd’hui en pause, dû à son implication sur la suite de Mr. Wolff.

Florian Rouaud