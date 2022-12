Le film réalisé par Doug Liman réunira Matt Damon et Casey Affleck dans le rôle de deux voleurs.

Après tous les casses d’Ocean’s Eleven et ses suites, les deux acteurs et amis reviennent pour de nouveaux braquages dans The Instigator. Cette création originale d’Apple suivra les aventures de deux voleurs, contraint de fuir avec leur thérapeute après qu’un braquage a mal tourné.

Matt Damon et Casey Affleck ne jouent pas seulement dans le film mais en sont également producteurs, via leur nouveau label Artists Equity. Il s’agira selon Deadline d’une coproduction avec Jeff Robinov et John Graham de Studio 8, ainsi que The Walsh Company.

Le projet s’ajoute à la longue liste prévue par Artists Equity. Cette nouvelle société de production a pour but de garantir aux cinéastes leur autonomie, leur vision créative et de veiller à ce qu’ils touchent le maximum de bénéfices de leur travail.

Le tout premier projet annoncé par la compagnie est un drame de Ben Affleck, au titre encore inconnu, qui raconte l’histoire de la création de la marque iconique Air Jordan, avec Matt Damon au casting. Alors que le film est en postproduction, il fait déjà le buzz parmi les plus attendus de l’année 2023.

La relation de longue date de Matt Damon et des frères Affleck remonte au tournage de Will Hunting, dans lequel ils jouaient tous les trois. Le film avait valu un Oscar à Matt Damon et Ben Affleck, pour le scénario qu’ils avaient eux-mêmes écrit et proposé à Gus Van Sant. Il s’agissait pour les deux acteurs d’écrire un film dans lequel ils auraient envie de jouer.

Depuis ce long-métrage, ils ont travaillé ensemble à de multiples occasions. Matt et Casey jouent ensemble dans trois films de la saga Ocean’s Eleven. Ils ont également retrouvé Gus Van Sant en 2002 pour le très abstrait Gerry, dont le titre provient d’une de leurs blagues personnelles. Casey Affleck a également remporté l’Oscar du meilleur acteur pour Manchester by the sea produit par Matt Damon.

Tout comme The Walsh Compagnie, ce dernier a récemment signé plusieurs contrats avec Apple, en vue de produire des films et autres projets télévisuels, dont le futur Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix.

The Instigator marquera également la réunion de Matt Damon et Doug Liman, réalisateur du film qui a lancé la franchise Jason Bourne en 2002, La Mémoire dans la peau, avec Damon dans le rôle principal devenu culte.

Aucune date de tournage ni de diffusion n’est encore annoncée pour leur nouveau projet.

Aésane Geeraert