Actuellement en train d’être finalisé par les sociétés de production d’Amazon et Skydance, le film sera réalisé par Ben Affleck qui jouera également dedans, aux côtés de son comparse Matt Damon avec qui il produira et écrira le scénario.

En 1984, Michael Jordan s’apprête à intégrer l’équipe de NBA des Chicago Bulls. Encore peu connu du grand public à l’époque, il se met en quête d’un sponsor pour ses équipements. Sa préférence va à Adidas, mais les dirigeants ne sont pas intéressés par un joueur arrière. L’expert en marketing de Nike, alors deux fois moins importantes qu’Adidas, Sonny Vaccaro, persuade le président Phil Knight d’investir l’intégralité de son budget sur Michael Jordan, plutôt que le diviser entre plusieurs joueurs.

Aujourd’hui, Nike Air Jordan est une filiale à part entière de Nike qui est à l’origine des 23 paires de chaussures, portées par le joueur jusqu’en 2009, et aux succès immédiats. Michael Jordan s’est personnellement impliqué dans cette division qui le représente et qui est inspirée de sa personnalité et de ses passions.

Le film se concentrera sur la quête incessante de Sonny Vaccarro pour signer Michael Jordan avec ce qui était alors la troisième entreprise de chaussures. Ce voyage le conduira jusque chez les parents du joueur où il rencontrera sa mère au fort caractère, d’anciens entraîneurs, conseillers et amis. Michael Jordan ne sera cependant jamais présent étant donné que la quête de Sonny Vaccarro est de l’atteindre à travers ses proches.

Matt Damon (Le Dernier Duel) incarnera l’expert en marketing de Nike, tandis que Ben Affleck prêtera ses traits à son président Phil Knight dans cette histoire sur la relation la plus significative entre une marque de sport et un athlète. Un accord qui allait lancer l’industrie mondiale des baskets que l’on connaît aujourd’hui et qui pèse plusieurs milliards de dollars.

Les deux acteurs travaillent actuellement à la réécriture du scénario. Le projet marquera la première réalisation de Ben Affleck mettant en vedette son ami de longue date. Il s’agira de son cinquième long-métrage après Gone Baby Gone, The Town, Argo et Live by Night.

Emilie Bollache