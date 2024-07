Dans ces premières images, James Mangold nous entraîne dans les années 60 pour découvrir l’ascension de Bob Dylan, figure centrale de la musique folk rock.

Le biopic sur Bob Dylan devient de plus en plus réel avec la mise en ligne du premier trailer, quatre ans après son annonce. Si la pandémie a pu ralentir le projet, les premières images du long-métrage, réalisé par James Mangold (Le Mans 66, Logan, Indiana Jones et le Cadran de la destinée) et coécrit avec Jay Cocks (Silence), ont été fraîchement révélées.

A Complete Unknown est tiré d’un des morceaux légendaires de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, et met à l’honneur le début de carrière de l’artiste.

Un jeune homme de 19 ans sillonne les scènes de New York avant d’être repéré par Columbia Records. En 1962, il sort son premier album, Bob Dylan, et devient la star internationale que l’on connaît, avec 32 albums à son actif dont The Freewheelin’ Bob Dylan et Blonde On Blonde.

Le film se concentrera sur l’origine de sa popularité, le parcours du chanteur et conclura sur le Festival de Folk de Newport en 1965, marquant sa performance électrique, qui fut un tournant dans sa carrière.

Guitare à la main sur le devant de la scène, Timothée Chalamet (Dune – deuxième partie, Charlie et la Chocolaterie) est méconnaissable, reprenant A Hard Rain’s A-Gonna Fall, un poème écrit par Bob Dylan.

Dans une interview accordée à Rolling Stone magazine, James Mangold souligne la façon dont l’acteur de 28 ans incarne la joie que Bob Dylan éprouve en jouant de la musique et en se rapprochant des musiciens autour de lui. Il raconte avec sincérité l’histoire d’un jeune adulte, qui a travaillé dur pour en arriver là. Le scénariste et réalisateur promet une œuvre fidèle à la vie d’artiste menée par cette légende folk.

Au casting, figurent également Elle Fanning (Super 8, The Great) et Monica Barbaro (Top Gun Maverick) dans le rôle des compagnes de Bob Dylan. Edward Norton (Glass Onion, Fight Club), dans le rôle de Pete Seeger, Boyd Holbrook (Indiana Jones 5, Logan) et Benedict Cumberbatch (Doctor Strange, Imitation Game), Scoot McNairy (Argo) font également partie de la distribution.

James Mangold revient dans l’univers du biopic musical près de vingt ans après Walk The Line (2006), avec Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon, centré sur Johnny Cash.

Si aucune date précise n’a été communiquée, Searchlight Pictures a annoncé une sortie américaine prévue fin d’année 2024-début 2025.

Léa Lallemand