Après une première photo nous offrant un aperçu de son look en Willy Wonka, c’est maintenant la voix du jeune acteur qui est découverte. Si l’image ne permet pas de distinguer des éléments du tournage, le son laisse clairement entendre les paroles d’une des chansons du film.

Il y sera ainsi question d’une volonté de faire découvrir ses recettes au monde et du peu d’argent qu’il dispose pour le faire. Revenant sur la jeunesse du chocolatier, Wonka devrait s’intéresser sur ses nombreux voyages pour découvrir les meilleurs ingrédients en vue de la fabrication de ses friandises.

La précédente version du roman de Ronald Dahl remonte à 2005 avec le Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Le film montrait déjà une partie de l’enfance de Willy Wonka alors qu’il subissait les restrictions d’un père dentiste lui interdisant toutes formes de sucreries. Le jeune Willy s’était alors enfui pour assouvir sa passion pour l’ennemie des dents et créer un véritable empire. Devenu un génie victime d’espionnage industriel, il vivait reclus dans sa fabrique depuis des années lorsque le petit Charlie y entrait pour la première fois.

Wonka, réalisé par Paul King (Paddington 1 et 2) s’intéressera à la période entre ces deux événements. En attendant sa sortie en 2023, Timothée Chalamet est à l’affiche de Dune, encore disponible au cinéma.

Emilie Bollache

theydies and gentlethems, without further ado, the main event… THEE timothée chalamet on my doorstep recording a musical number for wonka ! and i am living ! timmy nation rise !!! pic.twitter.com/LswcIBSca9

— art (@_ARTSARTSARTS) October 12, 2021