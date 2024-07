Le nouveau long-métrage d’Audrey Diwan, avec Noémie Merlant dans le rôle-titre, révèle les premières images de cette nouvelle version du roman d’Emmanuelle Arsan et du film culte de 1974.

Après le succès de L’événement, récipiendaire du Lion d’or à la Mostra de Venise en 2021, la réalisatrice Audrey Diwan revient pour s’attaquer au roman érotique culte d’Emmanuelle Arsan dans une relecture du film tout aussi marquant de 1974 avec Sylvia Kristel. Cette nouvelle interprétation du personnage devrait moderniser cette histoire en adaptant son propos et ses messages à notre époque.

Alors que le film original narrait une jeune femme partant de France rejoindre son mari diplomate à Bangkok, ici l’héroïne voyage seule pour son travail. Elle s’envole pour Hong Kong, dans un hôtel de luxe dont elle doit inspecter le fonctionnement. Elle fait là-bas la rencontre entre autres de la directrice de l’hôtel (Naomie Watts), mais aussi de Kei (Will Sharpe), un jeune homme mystérieux.

La volonté d’Audrey Diwan d’accepter le défi était de pouvoir se questionner sur notre époque, notamment sur l’omniprésence du sexe dans la société “dévorée par les images de pornographie violente, qui ont la volonté de tout dire, de tout montrer ». Elle explique « Je me suis demandé si un film érotique pouvait exister et en quoi il serait intéressant. »

En ce sens, la bande-annonce nous présente Emmanuelle dans cette quête du désir à travers ses différentes rencontres avec les autres personnages. Le rythme se fait dans un enchaînement de plans et d’images sulfureuses de tensions sexuelles sans tomber dans la provocation.

Dans un premier temps pressentie pour jouer le rôle-titre, Léa Seydoux a finalement cédé sa place à Noémie Merlant (Tár, Les Olympiades, Une année difficile), lauréate le César de la meilleure actrice dans un second rôle dans L’innocent de Louis Garrel en 2023.

À ses côtés, figurent Noémie Watts (The Watcher, Birdman, Vice), Will Sharpe (The White Lotus), Anthony Wong ou encore Jamie Campbell Bower qui prendra l’affiche du Horizon : une saga américaine chapitre 1 de Kevin Costner.

Emmanuelle, présentée en ouverture du festival international du film de San Sebastian, est attendu en salle le 25 septembre 2024 en France.

Florian Rouaud