Léa Seydoux sera la star du premier long-métrage en langue anglaise d’Audrey Diwan, basé sur le roman érotique d’Emmanuelle Arsan.

Paru en 1959, Emmanuelle est un roman contant le parcours sexuel d’une jeune femme entre les bras de son mari, et de ceux des femmes de ses associés, lors d’un voyage à Bangkok, en Thaïlande. Interdit de publicité à sa sortie, le livre est un succès et donnera lieu à de nombreuses adaptations.

L’une des plus célèbres est la version de 1974 par Just Jaeckin avec Sylvia Kristel dans le rôle d’Emmanuelle. Tout aussi entouré de scandales à sa sortie, le film évite de justesse la censure et connaît un triomphe en salles.

Notamment scénariste pour son compagnon Cédric Jimenez (BAC Nord), Audrey Diwan s’est lancée dans la réalisation en 2019 avec Mais vous êtes fous, porté par Pio Marmaï et Céline Sallette sur un couple dont la garde de ses enfants lui est retirée après la découverte de cocaïne dans l’organisme de leur fille.

En 2021, la réalisatrice remporte, avec son deuxième long-métrage L’Événement, le Lion d’or à la Mostra de Venise. Ce récit d’une jeune femme cherchant à avorter dans les années 60 a également été nommé aux César dans les catégories Meilleurs film, réalisation et adaptation.

Le scénario d’Emmanuelle est coécrit par Audrey Diwan et Rebecca Zlotowski. Également réalisatrice, son premier long-métrage Belle Épine avait été présenté en compétition lors de la Semaine de la critique à Cannes en 2010 et donna à Léa Seydoux une nomination au César du meilleur espoir féminin en 2011. Récemment Rebecca Zlotowski a reçu le prix de la SACD de la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2019 pour Une fille facile.

De son côté, Léa Seydoux sera présente à Cannes afin de présenter en avant-première Crimes of the futur de David Cronenberg et Un beau matin de Mia Hansen-Love. Elle a notamment été à l’affiche du dernier James Bond mettant en scène Daniel Craig dans le rôle-titre, Mourir peut attendre.

Emilie Bollache