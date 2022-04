Pour la dernière fois, Pierre Lescure a annoncé la sélection officielle du 75e Festival de Cannes, accompagné de Thierry Frémaux, lors de la conférence de presse ce 14 avril.

Après deux années placées sous les restrictions du COVID-19 et la fermeture des salles de cinéma, le Festival de Cannes revient en grande pompe dans le cadre de sa 75e édition qui marque également la dernière de Pierre Lescure. Président depuis 2014, le cofondateur de Canal + laissera sa place à Iris Knobloch, première femme élue à ce poste.

Les retours de certains habitués

Sur les 19 films en compétition pour la Palme d’Or, nombreux sont ceux d’habitués du Festival ou qui utilise cette édition afin de reprendre le chemin du cinéma.

C’est le cas de David Cronenberg, dont la participation à cette édition était déjà connue. Huit ans après Map to the Stars, qui dénonçait les valeurs d’Hollywood, le cinéaste annonce son retour avec Crimes of the Future dont un trailer a été dévoilé. Ce film de science-fiction se situe dans un futur proche dans lequel l’Humanité est capable de modifier sa composition biologique. Un homme (Viggo Mortensen) en fait un spectacle en opérant à l’ablation, puis à la transformation de ses organes.

Les Frères Dardenne seront également présents avec Tori et Lokita, leur nouveau film centré sur deux jeunes exilés venus s’établir en Belgique. Après avoir remporté la Palme d’Or en 1999 pour Rosetta, en 2005 avec L’Enfant, le Prix du scénario en 2008 pour Le Silence de Lorna, le Grand Prix en 2011 avec Le Gamin au vélo, et le Prix de la mise en scène pour Le Jeune Ahmed lors de l’édition 2019, les Frères Dardenne espère obtenir une troisième Palme d’Or avec ce nouveau drame social.

De son côté, le réalisateur Ali Abbasi retourne, lui aussi, sur la Croisette avec Holy Spider qui relate comment un père de famille en vient à penser être investi d’une mission divine dans le but d’éradiquer les prostituées de sa ville de Mashhad. Le cinéaste avait déjà remporté le Prix Un Certain Regard en 2018 pour son précédent long-métrage, Border.

Ce 75e Festival sera peut-être l’occasion pour Arnaud Desplechin de repartir avec une distinction grâce à Frère et Sœur. Sur ses douze longs-métrages, neuf ont été sélectionnés en compétition au Festival de Cannes au fils des ans. Néanmoins, seul Trois Souvenirs de ma jeunes lui avait permis de remporter le Prix SACD à la Quinzaine des réalisateurs.

Park Chan-wook présentera, quant à lui, son onzième long-métrage, Decision to Leave. Le réalisateur sud-coréen avait notamment créé la sensation en 2004 avec l’acclamé Old Boy qui était repartis avec le Grand Prix. En 2009, il remporta le Prix du jury pour Thirst, ceci est mon sang, ex æquo avec Fish Tank d’Andrea Arnold. Son dernier film, Mademoiselle, date de 2016.

Des films attendus

Pour son renouveau après la pandémie qui a frappé le monde, le Festival de Cannes rayonnera à l’aide de longs-métrages attendus de pied ferme. Parmi les plus plébiscités, Elvis de Baz Luhrmann et Top Gun : Maverick de Joseph Kosinski. Diffusé tous deux en hors compétition, le premier effectuera sa première mondiale sur les marches du Palais des festivals.

George Miller présentera, également en hors compétition, Trois mille ans à t’attendre. Le réalisateur de Mad Max revient après sept ans d’absence suite à la sortie de Fury Road en 2015.

Enfin, Armageddon Time de James Gray sera, par contre, en concurrence pour la Palme d’Or. Ce récit de deux amis dans les années 80 à New York, entre système scolaire public et privé, est la cinquième sélection du réalisateur d’Ad Astra au Festival.

La diversité et l’ouverture mise en avant

En plus de la présence du cinéaste russe Kirill Serebrennikov (L’été) et du polonais Jerzy Skolimowski (Le Cri du Sorcier), le cinéaste ukrainien Sergei Loznitsa (Donbass) diffusera The Natural History of Destruction. Celui-ci avait invité, quelques jours après l’invasion de son pays par la Russie, à ne pas boycotter les films russes de cinéastes ayant passé leur carrière à dénoncer le régime en place. Son nouveau film, présenté lors d’une séance spéciale, pointera la dévastation qui suit les bombardements lors de conflits armés.

Dans un registre différent, Pierre Lescure a annoncé la présence de la plateforme TikTok en tant que partenaire de cette édition. Le réseau social préféré des jeunes s’associe au Festival de Cannes afin de dévoiler du contenu exclusif. Une manière d’attirer l’attention de cette tranche d’âge. Selon Lescure, il serait « fou d’ignorer ce mode de communication ».

La 75e édition du Festival de Cannes se tiendra du 17 au 28 mai. La composition du jury sera révélée dans les prochains jours.

SELECTION OFFICIELLE CANNES 2022