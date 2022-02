Annoncé pour juin, le film racontant l’ascension d’Elvis Presley en King du Rock and Roll à travers le regard de son impresario, le Colonel Parker , par Baz Luhrmann a dévoilé ses premières images.

Dans les rouages depuis de nombreuses années, et après un teaser de quelques secondes, la bande-annonce d’Elvis a enfin été rendue publique.

Retraçant sur une période de vingt ans la vie et à l’œuvre d’Elvis Presley, ainsi que ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker, le nouveau film de Baz Luhrmann s’attache également aux transformations que connaît l’Amérique entre les années 1950 et 70.

Débutant par la narration de Tom Parker, Elvis pose l’empreinte de son point de vue sur le récit qui est raconté. On retrouve l’influence de la musique gospel, qui a imprégné l’enfance du Roi du Rock and Roll, face au puritanisme américain de ses débuts sur scène au milieu des années 50.

Accompagnée par les célèbres chansons d’Elvis Presley, la bande-annonce pointe sa soif de célébrité face à une Amérique en plein transition. Le racisme, les changements sociaux, en passant par l’assassinat de Kennedy, auront une place au cœur de l’histoire de cette icône qui a marqué plusieurs générations par ses mouvements endiablés sur scène, symbole d’une libération de la jeunesse.

La patte de Baz Luhrmann est identifiable dans l’esthétique des images composées avec soin et les couleurs vives qui les ponctuent. Un film qui semble taillé sur mesure pour le réalisateur de Moulin Rouge.

Au casting, Austin Butler (The Dead Don’t Die) donne l’impression d’un Elvis plus vrai que nature tandis que Tom Hanks (Pentagon Papers) joue l’impresario toujours dans l’ombre de la star planétaire. Quant à Olivia DeJonge (The Visit), qui joue Priscilla, la femme du King, celle-ci est éclipsée par le duo dans ce premier aperçu.

Une bande-annonce centrée sur la relation entre Elvis et Tom Parker et qui ne révèle pas encore les nombreuses incarnations de stars du rock et du blues de ces années qui seront présentes.

Coécrit par Sam Bromell (The Get Down), Baz Luhrmann et Craig Pearce (Moulin Rouge, Roméo + Juliette, Gatsby le magnifique), Elvis est attendu pour le 22 juin dans les salles de cinéma, distribué par Warner Bros.

Emilie Bollache