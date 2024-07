Ridley Scott nous replonge dans l’arène du Colisée de Rome, avec Paul Mescal pour marcher dans les pas de son illustre aîné, Russell Crowe.

C’est le grand retour du réalisateur dans l’univers de l’Empire romain, 24 ans après la fresque épique de 2000, mettant en vedette Russell Crowe, dans la peau de Maximus, et Joaquin Phoenix, dans celle de l’antagoniste, l’empereur Commode.

Pour cette suite, l’acteur néo-zélandais ne reviendra pas sous les traits du gladiateur Maximus (qui meurt à la fin du premier) et laissera sa place au jeune Paul Mescal (After Sun, All of Us Strangers, Carmen), acteur en vogue à Hollywood et dont ce sera le premier grand rôle dans un projet de cette ampleur.

L’histoire se déroule vingt ans après les événements du premier film. Le fils de Lucilla (Connie Nielsen), Lucius (Paul Mescal), a fui l’influence de Rome depuis longtemps et vit paisiblement à Numidia, une province romaine d’Afrique du Nord. Cette dernière est attaquée par le général Marcus Acacius (Pedro Pascal) et son armée qui font de lui un prisonnier afin de le faire combattre dans les arènes romaines. C’est là qu’il va faire la rencontre de Macrinus (Denzel Washington), un riche propriétaire de gladiateurs, ancien esclave.

La bande-annonce dévoilée par Paramount Pictures n’est pas avare en images toutes plus grandioses les unes que les autres. On retrouve le gigantisme propre au réalisateur, lui qui est passé maître de l’art de mettre en scène de grandes fresques historiques (Gladiator, Kingdom of Heaven, Exodus : Gods and Kings, Robin des bois, Napoléon).

Des plans larges sur une Rome verdoyante aux batailles navales dans un Colisée rempli d’eau et de requins, en passant par des combats de gladiateurs contre un rhinocéros, et puis surtout des intrigues politiques entre corruption et luttes de pouvoir, Gladiator II nous promet encore du grand spectacle.

Bien qu’elle reprenne la trame narrative du premier, Ridley Scott semble vouloir aller au-delà d’un simple film de vengeance. Plusieurs dialogues et images nous laissent penser notamment que le général Acacius n’est pas aussi manichéen et recherche le bien du peuple romain. Ou encore que le personnage de Denzel Washington (American Gangster, Fences, Training Day, Flight) est souvent vu dans l’ombre, tirant certaines ficelles du pouvoir afin de potentiellement s’en emparer.

Au casting, figurent également Fred Hechinger (The Pale Blue Eye, The White Lotus, Pam & Tommy) et Joseph Quinn que les fans de Stranger Things connaissent bien, et qui sera prochainement à l’affiche du Marvel Les 4 Fantastiques au côté de Pedro Pascal (The Last of Us). Ils joueront les empereurs déjantés Caracalla et Geta.

À noter que seuls deux des acteurs du film original reprendront leurs rôles (à l’exception de certains flashbacks), à savoir Connie Nielsen (Wonder Woman) en Lucilla et Derek Jacobi (Tolkien, Tomb Raider) en sénateur Gracchus.

Gladiator II, sans doute l’un des films les plus imposants et spectaculaires de l’année, sera dans les salles françaises le 13 novembre 2024.

Florian Rouaud