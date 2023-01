L’acteur irlandais Paul Mescal est actuellement en négociation pour incarner le rôle principal de la suite de Gladiator, signée Ridley Scott.

Alors que son Napoléon devrait sortir courant 2023 sur Apple TV, Ridley Scott continue de s’atteler à des projets ambitieux. Il met actuellement sur pied une suite de son peplum culte Gladiator.

Sorti en juin 2000 en France, le film racontait la quête vengeresse de Maximus, ancien centurion dont la femme et la fille ont été assassinées par les hommes de l’empereur Commode.

Gladiator avait obtenu cinq Oscars et récolté plus de 450 millions de dollars à travers le monde, relançant ainsi la mode du film historique pour les années à venir, avec des titres comme Troie, ou 300.

Face à un tel succès public et critique, le studio Paramount et Ridley Scott ont bien vite envisagé de donner une suite à leur peplum. Le projet Gladiator 2 était ainsi déjà évoqué en 2003.

Le script d’alors signé John Logan, déjà scénariste de Gladiator, faisait totalement l’impasse sur le personnage de Maximus, joué par Russell Crowe, pour se concentrer sur Lucius Vera, le fils de Lucilla et neveux de l’empereur Commode, respectivement interprétés par Connie Nielsen et Joaquin Phoenix.

Ce premier scénario a par la suite été réécrit en allant vers une autre voie bien, plus mystique et métaphysique. Dans cette seconde version, Maximus se retrouvait à nouveau au cœur de l’histoire depuis l’au-delà, et assistait notamment à l’avènement du christianisme et aux premiers conflits religieux.

Le film a été relancé en 2018 et c’est finalement la première piste narrative évoquée, celle plus réaliste centrée sur Lucius Vera qui a été conservée. Le scénario maintenant écrit par David Scarpa (collaborateur régulier de Scott sur Tout l’argent du monde et Napoleon) devrait ainsi faire la part belle au fils de Lucilla, quand bien même les détails de l’histoire sont pour le moment hautement mystérieux.

En revanche, aujourd’hui on sait qui pourrait incarner Lucius Vera à l’écran. Selon Deadline, c’est l’acteur Paul Mescal qui serait en pourparlers pour prendre le rôle principal de Gladiator 2.

Vu dans The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal et dans la série Normal People, Mescal aurait été le premier choix de Ridley Scott lui-même, ce dernier ayant été convaincu par ses entrevues avec le comédien.

Si le reste du casting est encore inconnu, on sait aussi déjà que Dariusz Wolski, son chef-opérateur habituel, travaillera sur le film. Gladiator 2 pourrait entrer en tournage au cours de l’année, et devrait donc vraisemblablement être le prochain film réalisé par Ridley Scott.

Timothée Giret