Robert Zemeckis est de retour, avec Tom Hanks et Robin Wright après Forrest Gump, à travers l’adaptation du roman graphique Here. La première bande annonce bluffante nous propose un film en plan fixe et unique.

Pour son nouveau projet révolutionnaire, Robert Zemeckis choisit donc un plan unique en caméra fixe dont les premières images impressionnantes ont été révélées. Here est à l’origine un comic-strip de Richard McGuire qui narre la vie quotidienne de plusieurs personnages dans leur appartement, avec la spécificité d’utiliser toujours le même plan. Le dessinateur n’a jamais fait entorse à la règle durant les vingt-cinq ans où il a travaillé sur le projet. Robert Zemeckis s’inspire ainsi de cette œuvre en réutilisant le concept.

L’histoire sera donc la même et se concentrera spécifiquement sur un couple. Robert Zemeckis s’autorisera cependant des voyages dans le temps pour monter la construction de l’appartement où les dinosaures ont également vécu à ce même endroit. Le film permet ainsi à Jenny et à Forrest de se retrouver à l’écran. Robin Wright et Tom Hanks incarneront les deux protagonistes principaux. À noter d’ailleurs que le de-aging, le rajeunissement numérique, des deux acteurs semble à première vue parfaitement réussi, avec cette impression de retrouver le Tom Hanks de Big.

Here comptera aussi au casting Paul Bettany et Kelly Reilly. Une première bande d’annonce tout à fait charmante donc, où l’humain y est central. Rendez-vous le 13 novembre prochain en salle pour le résultat !

Florian Boulland