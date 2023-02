Robert Zemeckis réunit trente ans plus tard le duo de Forrest Gump, Tom Hanks et Robin Wright, pour son prochain film, en employant le rajeunissement numérique.

Robert Zemeckis, illustre réalisateur de la trilogie Retour vers le Futur, a régulièrement été à l’avant-garde des évolutions technologiques du septième art.

Il a rassemblé des personnages de cartoons et des acteurs de chair et de sang dans Qui veut la Peau de Roger Rabbit (1988), a utilisé des textures de peaux numériques réalistes dans La mort vous va si bien (1992), a incrusté Tom Hanks dans des images d’archives pour Forrest Gump (1994).

Depuis les années 2000, il n’a eu de cesse d’exploiter la performance capture, et ce avant même que James Cameron ne la démocratise véritablement avec Avatar. Rien d’étonnant donc de voir le cinéaste de 70 ans s’atteler à un nouveau défi technique pour son prochain film, Here, qui fera appel au de-aging.

Plus connu en France sous le terme de « rajeunissement numérique », le de-aging consiste en des retouches numériques sur le visage d’un comédien pour le faire paraître plus jeune. Déjà utilisé au début des années 2010, notamment dans L’Étrange Histoire de Benjamin Button, cette technologie a été de plus en plus exploitée. Il a permis notamment l’existence d’un film comme The Irishman, qui mettait presque exclusivement en scène des personnages rajeunis numériquement.

Selon Variety, Here se basera cependant sur une nouvelle technologie, ’‘Metaphysic Live’’, spécialisée dans le rajeunissement, mais aussi dans le changement de visages. La firme s’était fait connaître à la télévision américaine, en créant un avatar photoréaliste d’Elvis pour un épisode de l’émission America’s Got Talent.

Cette technologie devrait être ici mise au service du film lui-même : « J’ai toujours été attiré par la technologie, quand elle m’aide à raconter une histoire. », explique le réalisateur à Variety « Avec Here, le film ne fonctionnerait tout simplement pas si nos acteurs ne se transformaient pas de manière naturelle en des versions plus jeunes d’eux-mêmes. Les outils d’IA de Metaphysic font exactement cela, d’une manière qui était impossible auparavant ! Après avoir testé toutes les technologies de remplacement du visage et de vieillissement disponibles aujourd’hui, Metaphysic semble être le leader mondial du contenu d’IA de qualité et le choix parfait pour ce film incroyablement stimulant et émotionnel. »

Basé sur une bande dessinée du même nom, Here se déroulera en Nouvelle-Angleterre et racontera une histoire s’étendant sur plusieurs générations. Le scénario mêlera amour, espoir, conflit et héritage, tout en se concentrant sur un lieu, d’abord sauvage puis progressivement urbanisé.

Robert Zemeckis réunit ainsi le duo emblématique Tom Hanks/Robin Wright de Forrest Gump trente ans après. Les deux stars incarneront des personnages à différents âges, profitant de la technique de rajeunissement et peut-être aussi de vieillissement numérique. À leurs côtés, on trouvera Paul Bettany (WandaVision) et Kelly Reilly (Yellowstone).

Here n’a pour l’heure pas encore de date de tournage annoncée.

Timothée Giret