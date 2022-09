Alors que son adaptation en live action de Pinocchio est sortie sur Disney+ début septembre, son réalisateur Robert Zemeckis va retrouver Tom Hanks dans son prochain film, Here, avec Paul Bettany et Robin Wright également au casting.

Basé sur le roman graphique de Richard McGuire, Here est une odyssée époustouflante et révolutionnaire à travers le temps et la mémoire. Dans un lieu géographique unique en Nouvelle-Angleterre, une région sauvage devenant une maison, des couples, et les familles qui vont en découler au fil des générations, vont vivre des histoires d’amour, de perte, de lutte, d’espoir et d’héritage.

Paul Bettany (WandaVision) rejoint Tom Hanks (Pinocchio) et Robin Wright (Wonder Woman) à la distribution du film réalisé par Robert Zemeckis, d’après un scénario d’Eric Roth.

Ce dernier est une valeur sûre à Hollywood avec un Oscar pour le scénario de Forrest Gump, mais aussi des nominations pour ceux de Révélations de Michael Mann, Munich de Steven Spielberg, L’Étrange Histoire de Benjamin Button de David Fincher, A Star Is Born de Bradley Cooper et dernièrement Dune de Denis Villeneuve.

Le projet Here a vu le jour plus tôt cette année et est devenu l’un des plus plus attendus sur le marché puisqu’il réunit l’équipe de Forrest Gump. En effet, ce film marque une nouvelle collaboration entre son réalisateur Robert Zemeckis, son scénariste Eric Roth et ses deux acteurs principaux Tom Hanks et Robin Wright depuis 1994.

Adapté du roman du même nom de l’écrivain Winston Groom, paru en 1986, Forrest Gump relate la vie d’un « simple d’esprit » originaire de l’Alabama et incarné par Tom Hanks qui se retrouve impliqué dans les principaux événements qui marquent l’histoire des États-Unis entre 1950 et 1980. Le film a été récompensé par six Oscars en 1995, dont ceux de Meilleur film, Meilleur réalisateur pour Robert Zemeckis, Meilleur acteur pour Tom Hanks et Meilleur scénario adapté pour Eric Roth.

Here est produit par Miramax et distribué dans les cinémas américains par Sony Pictures. Les droits étrangers seront ouverts lors du Marché du Film du Festival de Cannes en mai prochain.

Emilie Bollache