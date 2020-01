Le cinéaste américain vient de conclure un accord avec Disney pour prendre les rênes du remake de Pinocchio en live-action. La production du film devrait débuter courant 2020.

On savait pour le remake Disney de Pinocchio par Robert Zemeckis sur la rampe de lancement des studios depuis quelques mois. C’est désormais officiel, selon Variety, le réalisateur vient de signer un accord avec la société, garantissant l’entrée en production du film inspiré du dessin animé de 1940.

Cette version live-action vient s’ajouter aux deux autres adaptations du roman de Carlo Collodi en route, l’imminente de Matteo Garrone, et le film d’animation en stop-motion de Guillermo Del Toro.

Pour donner vie à la marionnette en bois et à son concepteur, l’artisan Geppetto – dont Tom Hanks a été évoqué pour jouer le rôle – le cinéaste à qui l’on doit les chefs-d’œuvre Retour vers le futur, Roger Rabbit et Forrest Gump, s’attellera à l’écriture d’un premier scénario avec Chris Weitz, cofondateur du label de production Depth of Field, également engagé dans la production du remake de Bambi, tout récemment annoncé.

Un projet longtemps envisagé par Zemeckis, jusqu’ici pris par la réalisation de son long-métrage The Witches (Sacrées Sorcières), porté par Anne Hathaway pour Warner Bros, à présent en post-production.

Si l’on sait très peu de choses sur cette nouvelle version, cette dernière devrait s’appuyer sur les atouts de l’adaptation animée de Walt Disney, comme la célèbre chanson oscarisée « Quand on prie la bonne étoile » (When You Wish Upon a Star), dont l’air est devenu l’un des hymnes de la compagnie et de ses parcs à thèmes, ou encore le personnage de Jiminy Cricket, conscience incarnée par un grillon, du pantin aspirant à devenir un « vrai » petit garçon.

Perturbé par la Seconde Guerre mondiale, et suivi d’une grève des animateurs syndiqués, le classique de Walt Disney n’avait pas eu le succès escompté pour compenser les dépenses du studio, malgré une reconnaissance ultérieure du dessin animé, en partie basé sur une traduction de Collodi effectuée par la scénariste Bianca Majolie spécialement pour le studio. L’histoire de Disney s’alignera cependant sur les versions du début du XXe siècle, préférant la morale parentale à l’angle initial, plus complexe, de l’auteur toscan.

La production du long-métrage de Robert Zemeckis devrait débuter d’ici fin 2020.