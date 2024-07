Synopsis : Sur une période de 15 ans avant et après la Guerre de Sécession. L’expansion vers l’Ouest est semée d’embûches qu’il s’agisse des éléments naturels, des interactions avec les peuples indigènes qui vivaient sur ces terres et de la détermination impitoyable de ceux qui cherchaient à les coloniser…

♥♥♥♥ ♥

La sortie du projet hors normes d’Horizon : Une saga américaine, chapitre 1 se démarque totalement des propositions actuelles. Porté à bout de bras par Kevin Costner, qui réalise ici son premier film depuis l’excellent Open Range en 2003, ce western de près de trois heures est pensé comme la première pierre d’une future tétralogie. La saga dans son ensemble devrait couvrir l’arrivée des colons aux États-Unis et leurs rapports conflictuels avec les natifs, tout en prenant pour toile de fond la guerre de Sécession. Une ambition démesurée donc, d’autant que le western semble être tombé en désuétude aux yeux des producteurs américains. Devant la frilosité des studios, Kevin Costner est allé jusqu’à financer de sa poche une grande partie de son budget pour pouvoir concrétiser son projet rêvé. De fait, ce qui frappe d’abord avec Horizon, c’est l’ampleur globale du projet. Fort de la liberté artistique dont il bénéficie, le réalisateur ne se donne aucune limite. La narration va ainsi à contre-courant des conventions, présentant d’emblée une multitude de personnages, le plus souvent en pleine action. Kevin Costner applique à la lettre le précepte ‘’show don’t tell’’ et livre, en guise d’introduction, une séquence de siège épique, digne d’un climax hollywoodien. Les protagonistes se dévoilent ainsi par de petites actions, parfois anodines, ou de courtes répliques. Un modèle de narration cinématographique, où les images et les mouvements en disent bien plus que n’importe quel dialogue.

Si ce récit dynamique permet au rythme d’Horizon de ne jamais faiblir, il déstabilise quelque peu au début. Le fait de passer très rapidement d’un personnage à un autre peut parfois égarer, ou du moins amoindrir l’implication dans certaines scènes. Ce rythme inhabituel a valu à Horizon d’être comparé à une saison de série télé, condensée en un long-métrage et projetée en salle obscure. Son film est pourtant une pure œuvre de cinéma, faite pour être vue sur le plus grand écran possible. Ce régal visuel, tourné quasiment en décors naturels dans de vastes espaces, est magnifié par la photo de Jim Munroe, steadicameur de James Cameron et déjà en poste sur Open Range.

Outre cet aspect visuel indéniablement cinématographique, la narration d’Horizon évoque plus celle d’une grande saga de romans que d’une série. Pas d’aspect feuilletonnant ni de cliffhanger, et ni de teasing de futurs événements, mais une grande histoire constituée de myriades de petites intrigues et d’autant de personnages hauts en couleur. Le film grouille ainsi de vie. Des personnages qu’on ne voit pourtant qu’au détour d’une scène parviennent à exister et à nous faire croire qu’ils ont une existence en dehors de leur courte apparition.

D’une manière générale, le manichéisme n’existe quasiment pas dans le récit d’Horizon. À l’exception de quelques abjects chasseurs de scalps, chaque personnage a plus de profondeur qu’il n’y paraît. Au détour de petites scènes, un tueur sans pitié est guidé par son complexe d’infériorité vis-à-vis de son frère, quand un couple bourgeois et hautain révèle une douceur sensible dans son intimité.

Seul le traitement réservé aux Indiens peut décontenancer, tant ce premier chapitre leur réserve surtout un rôle d’antagonistes. Si là encore, le film ne cède pas au manichéisme, il adopte essentiellement le point de vue des colons et ne laisse aux autochtones qu’une place secondaire. Mais faisons confiance au réalisateur de Danse avec les Loups pour approfondir le traitement des natifs américains dans les opus suivants. Il a déjà été annoncé que les prochains chapitres aborderont en profondeur leur point de vue.

Raison de plus pour espérer que l’échec de cette première partie au box-office américain n’enterre pas les chances de Kevin Costner de compléter son ambitieuse saga. En l’état, Horizon restera comme un excellent western aussi ambitieux que vibrant d’humanité.

Timothée Giret