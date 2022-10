Les sociétés des productions de Kevin Costner et Morgan Freeman s’associent pour produire une série limitée d’espionnage avec des femmes héroïnes durant la guerre de Sécession.

D’une durée globale de six heures, The Gray House est un drame d’espionnage qui suit l’histoire de femmes à qui le général Ulysses S. Grant a crédité la victoire de la guerre de Sécession pour le Nord.

Avec sa société de production Territory Pictures, Kevin Costner revisite une nouvelle fois la période de la guerre de Sécession depuis Danse avec les loups en 1990 où il officiait en tant que réalisateur, producteur et acteur principal. Primé de 7 Oscars, le film raconte l’histoire d’un officier nordiste décoré de la guerre de Sécession qui rejoint volontairement un fort éloigné de toute civilisation et sympathise avec le groupe amérindien des Sioux.

The Gray House se concentre ainsi sur des femmes méconnues qui ont renversé le cours de la guerre civile américaine en faveur du Nord. Une mondaine de Richmond et sa fille, une ancienne esclave afro-américaine et une courtisane ont créé le premier réseau d’espionnage féminin à succès, opérant sous le nez du haut commandement confédéré. Elles ont risqué leur vie et leur liberté pour aider à gagner la guerre et préserver la démocratie américaine.

La série est basée sur un scénario original de Leslie Greif (Walker), Darrell Fetty (Texas Rising) et le nommé aux Oscars John Sayles (The Alienist). Roland Joffe devrait, quant à lui, réaliser la série dont le tournage débutera au printemps. Spécialisé en films historiques, le réalisateur a remporté la Palme d’or au Festival de Cannes en 1986 pour Mission. Porté par Robert De Niro et Jeremy Irons, le film relate la mission d’un prêtre jésuite envoyé en Amérique du Sud afin d’évangéliser les autochtones.

« The Gray House est une histoire vraie inédite de trois héros abolitionnistes incroyablement courageux de la guerre civile, qui se trouvaient être des femmes », a déclaré Kevin Costner. « Ayant une passion pour l’histoire, c’est toujours personnellement enrichissant de partager des récits riches sur des héros méconnus de l’Amérique. Je suis ravi de m’associer à mes amis Leslie Greif et Morgan Freeman, avec qui j’ai eu beaucoup de succès, afin de produire cette importante saga épique. »

Lori McCreary, partenaire de Morgan Freeman chez Revelations Entertainment, s’est exprimée sur sa joie de porter à l’écran l’histoire de Mary Bowser « qui s’est portée volontaire pour être placée dans la Maison-Blanche de la Confédération (alias The Gray House) en se faisant passer pour une esclave.

Elle était considérée par tout le monde comme analphabète et ils parlaient donc librement devant elle. Avec sa mémoire photographique, elle a pu envoyer des informations secrètes sur les combats à l’armée de l’Union et aider à inverser le cours de la guerre civile. »

Emilie Bollache