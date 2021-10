Lionsgate a annoncé la présence des deux acteurs dans un thriller sur le milieu des chauffeurs routiers.

L’histoire suivra Sally (Juliette Binoche), une conductrice de poids lourds, qui accepte de faire de la contrebande pour aider son frère Dennis (Frank Grillo), aux prises avec un dangereux gang. Poursuivie par un agent du FBI (Morgan Freeman), ses motivations seront remises en question lorsque son dernier paquet se trouve être une adolescente (Hala Finley).

Fruit de plusieurs années de recherches et d’immersions dans le milieu routier, le scénario et la réalisation ont été confiés à Anna Gutto. Celle-ci s’était jusqu’à présent illustrée dans des courts-métrages ou à la télévision avec la série Home for Christmas. Elle confiait récemment avoir été « électrisée par la performance du casting » qui a pleinement embrassé le conflit des personnages. Leur travail s’est fait en collaboration avec Desiree Woods et Dianne McNair-Smith. Évoluant véritablement dans ce secteur masculin, elles ont permis d’apporter de la puissance au combat de ses femmes retranscrit sur grand écran.

Il s’agit de la première collaboration entre Juliette Binoche et Morgan Freeman, tous deux oscarisés pour leurs performances respectives dans Le Patient anglais et Million Dollar Baby. À leurs côtés, nous pourrons retrouver Frank Grillo (Captain America), Hala Finley, Christiane Seidel (Le Jeu de la Dame), Cameron Monaghan (Shameless), Veronica Ferres (Klimt, Crisis) et Walker Babington (The Hunt).

Aucune date de sortie n’a, pour l’instant, été communiquée par le studio.

Emilie Bollache