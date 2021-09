Casting cinq étoiles pour un film noir en maison de retraite… c’est la promesse de Sniff signé Taylor Hackford.

Pendant cette pandémie, les projecteurs ont souvent été braqués sur les maisons de retraites. À cette occasion, nous avons pu nous demander ce qu’il se passait vraiment dans ces établissements dédiés à nos aînés. Dans Sniff, nous risquons de découvrir une phase encore plus sombre et rock’n’roll que ce que nous avions pu imaginer…

Sniff, c’est l’histoire d’un détective à la retraite, Joe Mulwray (Morgan Freeman) et de son partenaire William Keys (Danny deVito). Poussés à reprendre du service, ils vont faire leur irruption à la Sniff (acronyme pour Senior Nursing Institute & Family Foundation).

En effet, deux de ses pensionnaires sont morts dans des circonstances étranges. Leur enquête les emmènera dans les coulisses de cette maison de retraite de luxe. Un monde bien moins paisible qu’il n’y paraît… Face à ce duo, deux « adversaires » de taille. Un Al Pacino en parrain du troisième âge qui règne sur un univers fait d’argent et de sexe, et sa femme, The Spider, interprétée par Helen Mirren.

Sniff sera réalisé par Taylor Hackford, oscarisé pour Ray et époux d’Helen Mirren à la ville. Une opportunité en or pour ce fan de film noir qui avait déjà réalisé en 1984 une oeuvre proche du genre, Contre toute attente, remake du film noir La Griffe du passé.

Même si « d’ordinaire, on préfère ne pas citer d’autres films », il puisera son inspiration dans À Couteaux tirés de Rian Johnson. « J’ai adoré ce qu’il a fait avec le genre du whodunit. Il l’a remis au goût du jour pour rendre l’histoire crédible dans la vraie vie. C’est ce que je compte faire avec Sniff. » Car le phénomène des maisons de retraites de luxe se répand aux États-Unis, alors que la génération des boomers arrive à cette étape cruciale de la vie.

Il ne reste plus qu’à nous armer de patience, car selon son producteur, la sortie du film est prévue « idéalement » pour fin 2022.

Raphaëla Louy