The Michael Mann Archives a été lancé le 16 juillet dernier, et le premier film accessible aux abonnés est aussi son dernier en date, Ferrari, avec Adam Driver.

Le processus est assez inédit pour être mentionné. Michael Mann, le réalisateur de Heat (1995), Ali (2001), Collateral (2004), Public Enemies (2009) ou encore Hacker (2015), quatre fois nommé aux Oscars, a décidé de lancer son propre site The Michael Mann Archives.

Selon Deadline, il a été inauguré le 16 juillet 2024 sur les territoires des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et en Europe, et permet d’avoir accès au processus de création de ses films et à toute sa filmographie à travers du contenu multimédia exclusif.

Pour un montant de 65 €, le site donne pour le moment accès à un large contenu autour de Ferrari, avec en vedette Adam Driver (House of Gucci, Le Dernier Duel) et Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona, Volver).

On y découvre l’envers du décor par le biais entre autres de 20 mini documentaires vidéo, des pages de scénarios annotées par Michael Mann, des storyboards, des prévisualisations d’effets spéciaux ou encore des enregistrements audio.

Au-delà d’un intérêt évident pour le grand public et les cinéphiles de découvrir l’ensemble des étapes de création d’un film, Mann y voit une vitrine pour les autres metteurs en scène qui “n’ont aucune idée de la manière dont les autres réalisateurs réalisent un film”. Et de poursuivre “Nous développons chacun notre propre processus particulier. C’est l’occasion de transmettre quelque chose qui me passionne beaucoup.”

Le site, qui a déjà été salué par de nombreux pairs, à l’image du producteur du Silence des agneaux Edward Saxon qui le voit comme « un ajout unique et essentiel à l’éducation en matière de cinéma et de réalisation cinématographique. Brillant. Immersif. Aussi proche que possible de la compréhension du travail d’un cinéaste et de l’ensemble du processus de réalisation d’un de ses films sans être sur le plateau.”

Le site va proposer à l’avenir d’autres pages avec du contenu provenant du reste de sa filmographie. Peut-être que d’autres réalisateurs suivront et proposeront les mêmes types de concepts.

Florian Rouaud