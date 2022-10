Annoncé depuis déjà quelques années et après de nombreux reports , le film Ferrari commence enfin à se dévoiler à travers ses premières images.

Sept ans après la sortie de son dernier long-métrage, Hacker en 2015, et après un détour par la série télé avec Tokyo Vice, le réalisateur Michael Mann fait enfin son grand retour au cinéma avec Ferrari.

Annoncé en 2015 avec Christian Bale dans le rôle-titre, le biopic du célèbre constructeur automobile italien a depuis subi de nombreux reports, ainsi que le départ de son acteur principal. C’est finalement Adam Driver qui endossera le rôle d’Enzo Ferrari, lui permettant d’ajouter un nouveau cinéaste de prestige à sa filmographie déjà florissante (avec entre autres Silence de Martin Scorsese, Blackkklansman de Spike Lee et Le Dernier Duel et House of Gucci de Ridley Scott).

Après un tournage en Italie l’été dernier, les premières images de Ferrari se dévoilent enfin. C’est bien sûr Adam Driver qui est mis en valeur sur ces premières photos, permettant d’avoir un aperçu de l’important travail de maquillage accompli pour le grimer en Enzo Ferrari.

Le comédien apparaît totalement transformé, le front un peu dégarni et les cheveux grisonnants tirés en arrière, portant les iconiques lunettes de soleil du constructeur automobile. Un vieillissement impressionnant qui devrait aider à rendre crédible l’acteur de 38 ans, dans le rôle d’un homme de 59 ans.

Le scénario s’inspire du roman Enzo Ferrari : The Man, the Cars, the Races, The Machine de Brock Yates, dont l’intrigue prend place à l’été 1957. Enzo Ferrari doit alors faire face à la faillite qui menace son entreprise, mais aussi à l’effritement de son mariage suite à la mort de son fils Dino un an plus tôt.

Sur la deuxième photo dévoilée, Adam Driver apparaît cette fois sous une pluie battante, accompagné d’un autre homme, dans une image dominée par les teintes grises du décor et le noir des costumes et du parapluie des deux protagonistes. On y remarque d’autant plus le jaune vif de la voiture, comme un rappel du fait que le nom de Ferrari est autant celui du mythique fondateur de l’entreprise, que celui de l’emblématique voiture de courses.

Ferrari devrait nous ainsi plonger dans l’intimité du fondateur de l’écurie, mettant aussi au cœur du récit la course en elle-même puisque pour sauver son entreprise, Enzo décide de miser sur l’emblématique Mille Miglia, soit 1000 Milles dans l’Italie.

Le casting comprend également Penélope Cruz en Laura Ferrari et Shailene Woodley (Désigné coupable) en Lina Lardi, respectivement l’épouse et la maîtresse d’Enzo Ferrari.

Pour l’heure, aucune date de sortie n’est encore annoncée.

Timothée Giret