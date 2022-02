Dans les tuyaux depuis de nombreuses années, le projet personnel de Michael Mann sur Enzo Ferrari se concrétise avec l’annonce d’Adam Driver, Penélope Cruz et Shailene Woodley au casting. Début du tournage en Italie courant mai.

Annoncé et maintes fois repoussé, le projet Enzo Ferrari du réalisateur de Heat n’a jamais été aussi près du but. Basé sur le livre de Brock Yates, Enzo Ferrari : The Man, The Cars, The Races, l’histoire se déroule durant l’été 1957 alors que le constructeur automobile est en crise.

Enchaînant les succès depuis sa construction dix ans auparavant, Enzo Ferrari et son épouse Laura Dominica font néanmoins face au risque de prendre l’entreprise qu’ils ont construite à partir de rien. Entre le deuil de son fils légitime et la reconnaissance de celui qu’il a eu avec sa maîtresse Lina Lardi, Enzo Ferrari décide de tenter le tout pour le tout en participant à la mythique course Mille Miglia, 1 000 kilomètres au cœur de l’Italie.

Pour interpréter Enzo Ferrari, les noms de Christian Bale (Batman) et Hugh Jackman (The Greatest Showman) ont un temps été envisagés mais c’est finalement Adam Driver qui incarnera le célèbre constructeur. À 38 ans, l’acteur américain a déjà été nommé deux fois aux Oscars pour ses rôles dans BlacKkKlansman et Marriage Story. Rendu célèbre grâce à la saga Star Wars, il s’est dernièrement illustré chez Ridley Scott avec House of Gucci.

Penélope Cruz, qui vient d’être nommée aux Oscars 2022 dans la catégorie Meilleure actrice pour Madres paralelas, campera Laura Dominica, la femme d’Enzo Ferrari. Quant à Shailene Woodley (Big Little Lies), elle prêtera ses traits à sa maîtresse Lina Lardi.

Le scénario de Enzo Ferrari est écrit par Michael Mann et Troy Kennedy Martin qui signe son retour à l’écriture cinématographique depuis 2004. Il est notamment célèbre pour son scénario de L’or se barre en 1969, dont un remake fut réalisé en 2003 intitulé Braquage à l’italienne.

Il s’agira du premier film de Michael Mann depuis Hacker en 2015. Le tournage est prévu en mai en Italie.

Emilie Bollache