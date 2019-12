Synopsis : Un metteur en scène et sa femme, comédienne, se débattent dans un divorce exténuant qui les pousse à des extrêmes…

♥♥♥♥♥

Pépite dramatique de cette fin d’année, Marriage Story parle d’amour en racontant l’échec d’un couple. La séparation, thème rebattu, laisse pourtant le champ libre à la créativité. Du moins, c’est le cas pour Noah Baumbach qui, après Les Berkman se séparent, livre un nouveau récit de divorce lucide, intense, voire éprouvant, servi par un très beau script et une distribution garnie de talents : Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda (Le Pont des Espions) ou encore Merritt Wever (Unbelievable). Présenté en compétition officielle à la Mostra de Venise 2019, et proposé depuis le 6 décembre sur Netflix, le film en lice dans les plus prestigieuses catégories des Golden Globes a déjà ému, et fait l’unanimité quant à la qualité de son écriture et du jeu de ses acteurs. Ses meilleures scènes, qui ne manquent pas, se sont répandues sur la toile dès la première semaine, en flot de gifs où une Scarlett Johansson larmoyante, yeux rougis, fait face à un Adam Driver excédé. L’histoire est simple : un couple chancelle, puis se fissure. Dans le cabinet d’un thérapeute new-yorkais, le ton monte, et Nicole (Johansson), fini par lâcher prise, tandis que Charlie (Driver) s’accroche encore. Pourtant, l’actrice et le metteur en scène semblent assortis. Ils ont été fusionnels et ont un petit garçon, Henry, qui ne manque pas d’attention. Mais leur bonne volonté, et l’affection qu’ils ont encore l’un pour l’autre n’y changeront rien ; leur relation s’érode et leur divorce devient rapidement réalité.

Avec une légèreté allenienne et un idéalisme trompeur, Noah Baumbach nous entraîne l’air de rien dans la réalité du divorce, qu’il a vécue avec son ex-compagne, l’actrice Jennifer Jason Leigh. Une situation particulière, celle d’un scénariste et d’une comédienne qui partagent le même art et élèvent leur fils dans un cocon créatif. Mais toute intellectuelle et passionnée qu’elle soit, leur relation finit par souffrir des maux qui touchent tant d’autres couples. Marriage Story rend compte de cette vérité. Si au départ, Charlie et Nicole Barber agissent en personnes éduquées, faisant la part des choses entre leur vie professionnelle, familiale, et leur histoire d’amour, le désordre ne tarde pas à surgir. Les égos meurtris, l’individualisme, l’infidélité, les mots blessants, la rivalité pour obtenir la garde de leur fils… La procédure laborieuse menée par leurs avocats (l’extraordinaire Laura Dern et l’impitoyable Ray Liotta) exhume et creuse les failles d’un mariage qui paraissait harmonieux.

En optant pour un rythme éclaté et de longs dialogues, Noah Baumbach parvient à retranscrire fidèlement les affres d’une séparation, et le poids des années sur l’amour. Car loin d’être linéaire, la rupture s’inscrit dans le temps, elle est faite de brisures, d’allers-retours, d’espoirs, de déceptions et de renoncement. On se laisse porter par les aléas de cette fin d’histoire touchante, qui oscille du rire aux larmes, et fini par épuiser ses protagonistes autant que le spectateur.

Ce qui fait la force du film, c’est avant tout la finesse et la pertinence de son regard, qui raconte avec simplicité, toute la complexité d’une relation. Il n’est pas question ici de l’absence d’amour, ou même de sa perte, mais de sa défaite, puis de sa mutation. Charlie et Nicole s’aiment, on le perçoit dans la considération et la tendresse qu’ils gardent l’un pour l’autre. Mais parfois, cela ne suffit pas. Sans chercher un coupable, Baumbach explore avec bienveillance les frustrations accumulées de ce couple, qui ressemble lorsqu’il se déchire à celui que forment Kate Winslet et Leonardo DiCaprio dans Les Noces Rebelles. Sans aller aussi loin.

Comme toujours, Noah Baumbach dépeint un contexte qui cristallise les tensions. En prime d’une critique caustique du divorce à l’américaine, les Barber sont partagés entre deux modes de vie, illustrant l’opposition du monde artistique de la côte Ouest et celui de la côte Est. D’un côté, l’actrice montante d’Hollywood, la vie familiale et la chaleur californienne. De l’autre, un auteur zélé qui ne vit que pour sa troupe, entre deux déambulations nocturnes dans les rues de New-York. Un scénario qui rappelle encore Woody Allen, avec une satire moins prononcée. Les portraits brossés avec mordant par le réalisateur de Frances Ha complètent le tableau. Avec une tendre ironie, il sonde les imperfections de ses personnages, fait rayonner leur humanité et sublime leurs travers. Portée par l’efficacité du duo Driver-Johansson, la galerie de taiseux et de maladroits ponctue le film de moments hilarants.

Sans avoir la prétention d’être un chef-d’œuvre, et en dépit de quelques longueurs, Marriage Story est une excellente proposition. Le film, gorgé d’émotions, exploite avec brio le talent de ses acteurs –des valeurs sûres- et confirme sa maturité dans une conclusion ouverte, qui tend vers la reconstruction.

Joanna Wadel