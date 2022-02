L’Académie des arts et des sciences du cinéma a révélé ce mardi les nommés pour la cérémonie des Oscars qui se tiendra le 27 mars, avec The Power of the Dog et Dune en tête. Et surtout un Drive my Car qui crée la surprise.

Avec 12 nominations, le nouveau film de Jane Campion sur Netflix, The Power of the Dog, mène la danse en faisant la part belle à ses acteurs, tous nommés dans leurs catégories respectives.

De son côté, Dune est boudé en ce qui concerne les performances de son casting cinq étoiles mais s’offre 10 nominations pour les catégories techniques parmi lesquelles Meilleurs costumes, scénario adapté, musique et film.

De leur côté, les longs-métrages internationaux s’imposent. Le documentaire d’animation danois Flee récolte trois nominations, Julie (en 12 chapitres) du norvégien Joachim Trier en collecte deux, tout comme le dernier Pedro Almodóvar, Madres paralelas.

Mais c’est surtout Drive My Car qui crée la surprise avec des nominations dans les catégories Meilleurs film, réalisateur et scénario adapté pour la première fois pour une œuvre japonaise. Le long-métrage de Ryusuke Hamaguchi a déjà remporté le prix du scénario à Cannes, celui du Meilleur film en langue étrangère aux Golden Globes et est également nommé dans la catégorie Meilleur film étranger pour les César 2022.

La France est, bien entendu, la grande absente en raison du caractère jugé dérangeant, par les membres de l’Académie, de Titane, sélectionné pour nous représenter et vainqueur de la Palme d’Or à Cannes.

Sans étonnement, l’excellent West Side Story par Steven Spielberg s’octroie sept nominations. De même que Belfast de Kenneth Branagh, dont la sortie en France est prévue pour le 2 mars. Don’t Look Up, qui avait créé l’engouement en fin d’année, en reçoit quatre pour Meilleurs film, montage, scénario original et musique.

Les grands gagnants de ces nominations sont, sans aucun doute, les plateformes de streaming qui cumulent une trentaine de sélections, partagées entre Netflix, Amazon et Apple. Grâce à Jane Campion et Adam McKay, le géant Netlfix impose de plus en plus son modèle économique dans l’industrie cinématographique.

Un mode de fonctionnement qu’Apple s’est empressé de suivre avec Macbeth, première réalisation en solo de Joel Coen. Néanmoins, c’est avec l’adaptation française de La Famille Bélier, CODA, qu’Apple TV + gagne le plus de nominations, dont la catégorie tant convoitée de Meilleur film.

La 94e cérémonie des Oscars se tiendra le dimanche 27 mars 2022.

Emilie Bollache





NOMINATIONS OSCARS 2022