James Cameron, pionnier des nouvelles technologies, de l’image de synthèse et de la recherche sous-marine et environnementale, s’investit dans l’intelligence artificielle en rejoignant le Conseil d’Administration de l’entreprise Stability AI. Une position logique mais qui fait débat.

James Cameron a toujours été à l’avant-garde des innovations technologiques. Ses films ont permis d’apporter d’importances nouveautés en termes de CGI (Computer-Generated Imagery). Les transformations du T-1000 dans Terminator 2 – Le Jugement Dernier, sorti en 1991, illustrent parfaitement cette avancée.

Il a accompagné le développement de la Performance Capture/Motion Capture, avec Avatar (2009), et a continué ce travail avec Avatar – La Voie de l’Eau où il a mis au point une technologie de Performance Capture sous-marine.

James Cameron s’est également illustré dans bien d’autres domaines technologiques, avec la création d’un sous-marin spécifique pour plonger à presque 11 kilomètres de profondeur, ou à travers son Association Avatar Alliance, visant à aborder le changement climatique, les énergies renouvelables, la conservation des océans, les droits des Amérindiens ou encore l’agriculture durable.

Aujourd’hui, le créateur-réalisateur investit véritable l’intelligence artificielle en devenant le nouveau membre du conseil d’administration de Stability AI. Cette entreprise se donne pour mission de « transformer les médias visuels du siècle à venir en offrant aux créateurs une chaîne complète d’outils d’IA pour donner vie à leurs idées ».

Ils ont notamment mis au point un logiciel d’intelligence artificielle permettant de générer des images à partir de texte à travers Stable Diffusion AI. Ils ont depuis travaillé sur d’autres modèles de manière à générer des vidéos, du son ou encore de la 3D.

L’entreprise compte d’anciens membres de grands groupes technologiques, comme Sean Parker, ancien président chez Facebook, ou encore Prem Akkaraju, président actuel du conseil d’administration et ancien de chez Weta, société d’effets spéciaux de Peter Jackson, qui a travaillé entre autres sur les deux volets d’Avatar.

« James Cameron vit dans le futur et attend que le reste d’entre nous le rejoigne. […] Avec un visionnaire technologique et créatif comme lui au plus haut niveau de notre entreprise, nous disposons d’un avantage inégalé pour atteindre cet objectif. Il ne s’agit pas seulement d’une déclaration monumentale pour Stability AI, mais pour l’industrie de l’IA dans son ensemble. La prochaine frontière des médias visuels sera forgée par une véritable fusion entre l’artiste et la technologie. », a expliqué Prem Akkaraju concernant l’arrivée du réalisateur au Conseil.

La prise de position de Cameron suscite cependant une certaine controverse déjà installée. En effet, une grande majorité d’artistes à Hollywood restent méfiants vis-à-vis de l’intelligence artificielle. Plusieurs grands réalisateurs, à l’instar de Guillermo Del Toro, Michael Bay ou encore Hayao Miyazaki, ont pris la parole pour exprimer leurs craintes.

Rappelons que l’utilisation de l’IA était au centre des revendications de la SAG-AFTRA (Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists) lors des 118 jours de grève à Hollywood en 2023.

La position de Cameron est cependant logique par rapport à sa carrière, cherchant toujours à offrir au spectateur une expérience la plus immersive possible.

« J’ai passé ma carrière à rechercher des technologies émergentes qui repoussent les limites du possible, tout cela au service de la narration d’histoires incroyables. J’étais à l’avant-garde de l’image de synthèse il y a plus de trente ans, et je suis resté à la pointe depuis. Aujourd’hui, l’intersection de l’IA générative et de la création d’images de synthèse constitue la prochaine vague. La convergence de ces deux moteurs de création totalement différents permettra aux artistes de raconter des histoires d’une manière que nous n’aurions jamais pu imaginer. Stability AI est prête à mener cette transformation. », a précisé de son côté le principal intéressé.

Florian Boulland