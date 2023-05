L’exposition explorera en profondeur les mécanismes créatifs de l’un des réalisateurs et conteurs d’histoires les plus populaires du cinéma contemporain.

Du crayon à l’image de synthèse et la 3D, l’univers de James Cameron sera exposé via plus de trois cents œuvres variées. Des dessins, des pastels, des photographies et toutes sortes d’images confectionnées et utilisées pour créer, enrichir et approfondir ces mondes qui ont enchanté le grand écran depuis plus de cinquante ans.

Connu pour ses innovations techniques dans chacune de ses œuvres, du premier Terminator à Avatar : La Voie de l’Eau, le cinéaste invite le spectateur à observer l’adolescent qui peignait et dessinait, bien avant de se retrouver derrière une caméra. « Je dessinais constamment. (…) J’utilisais mes dessins et mes peintures pour raconter des histoires » explique-t-il.

L’exposition permettra aussi de lire certains de ses commentaires sur ses propres œuvres, et de découvrir quelques projets restés jusqu’ici dans les tiroirs. À la manière de l’arc narratif d’un personnage de film, c’est donc l’intégralité du processus de création qui sera présenté, de ses premières intuitions aux films que l’on connaît tous : les franchises Terminator, Aliens, Avatar, sans oublier Titanic.

L’exposition sera ainsi divisée en six parties pour six thèmes : « Rêver les yeux grands ouverts », « La Machine humaine », « Explorer l’inconnu », « Titanic : remonter le temps », « Créatures : humains et aliens », « Les Mondes indomptés ».

Conçue comme une « autobiographie de son art », elle s’appuiera en grande partie sur sa collection personnelle, produite en collaboration avec The Avatar Alliance Fondation.

Sur son compte Twitter, la Cinémathèque française a publié une vidéo de présentation où le réalisateur explique dans les grandes lignes ce que sera l’Art de James Cameron : « Tout mon cinéma est là ».

Cet événement sera sensiblement de même envergure que les expositions consacrées à d’autres grands noms du septième art, comme celles de Stanley Kubrick (2011) et Martin Scorsese (2015). Rappelons que La Villette accueille également en ce moment Tim Burton, Le Labyrinthe.

L’exposition « L’Art de James Cameron » se déroulera du 3 avril 2024 au 5 janvier 2025, soit quelques semaines après la sortie du troisième opus de la saga Avatar, prévu en salle pour le 18 décembre 2024. Pour James Cameron, cette exposition est bienvenue dans un pays où Avatar : La voie de l’Eau a réalisé près de quatorze millions d’entrées au cinéma.

Adrien Mengin