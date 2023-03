L’expérience « Tim Burton, Le Labyrinthe » débarque dans la capitale et investira le parc de La Villette à partir du 19 mai 2023.

Réalisateur culte pour plusieurs générations de spectateurs, Tim Burton revient en force ces derniers mois, et plus particulièrement en France. Après avoir reçu le Prix Lumière 2022 au Festival Lumière de Lyon en octobre dernier, le cinéaste américain a maintenant droit à son exposition qui fera prochainement escale à Paris.

Passée par Madrid (de septembre 2022 à avril prochain), l’expo Tim Burton, Le Labyrinthe s’installera à la Villette à partir du 19 mai. Conçue comme une véritable plongée dans l’esprit tortueux de l’artiste, cet évènement se veut avant tout immersif et ludique. Le visiteur se retrouvera plongé dans un immense labyrinthe de près de 5000 m2, à l’effigie des différentes œuvres de Burton.

De Beetlejuice à Charlie et la Chocolaterie, en passant par Edward aux mains d’argent, Mars Attacks et L’Étrange Noël de monsieur Jack (réalisé par Henry Selick mais écrit et imaginé par Burton), tous les mondes seront représentés pour un voyage aussi étrange que dépaysant.

Outre des décors géants expressionnistes, faits de spirales et de rayures, l’exposition sera aussi l’occasion pour les visiteurs d’admirer des dessins originaux, ainsi que des costumes tirés de ses films. Profitant également d’installations lumineuses, sonores et d’écrans interactifs, l’évènement proposera de créer soi-même son itinéraire à travers les différents mondes présentés, parmi plus de 300 variations possibles.

Absent du grand écran depuis la sortie de sa version de Dumbo en 2019, Tim Burton s’était fait plutôt discret ces dernières temps, jusqu’à de nouveau atteindre des sommets de popularité en fin d’année 2022. S’il n’était pas créateur de la série Mercredi, il a été mis en avant lors de la promotion du show par Netflix. Il s’était malgré tout chargé de la mise en scène de quatre épisodes sur huit, en plus d’être crédité en tant que producteur exécutif sur l’ensemble de la série. Si on ignore encore quel poste il occupera sur la deuxième saison, il est fort probable qu’il revienne à la réalisation pour une partie des épisodes.

Tim Burton, Le Labyrinthe investira l’Espace Chapiteaux de la Villette à Paris du 19 mai au 20 août 2023. Les billets seront mis en vente prochainement sur le site internet.

Timothée Giret