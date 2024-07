Chaque année, plusieurs stars sont célébrées sur le Hollywood Walk of Fame. En 2025, plus de trente personnes le rejoindront. Aujourd’hui, deux géants du genre sortent du lot : Robert Englund et John Carpenter.

Tout le monde connaît le Hollywood Walk of Fame. Cette allée de Los Angeles marquée d’étoiles et de grands noms. Une façon de célébrer les légendes du monde du cinéma et du divertissement plus généralement.

Cette année, Jessica Chastain, Colin Farrell, Jane Fonda, Fran Drescher, Green Day, Busta Rhymes, Prince ou encore David Beckham font partie des personnes honorées. Si l’on pouvait attendre leur nomination, deux autres noms font plaisir à lire pour les amoureux de cinéma de genre : Robert Englund et John Carpenter.

Robert Englund est un acteur prolifique, c’est le moins que l’on puisse dire. Il compte plus de 170 crédits à son actif, comprenant sa présence récente dans la saison 4 de la série Netflix à succès, Stranger Things.

S’il s’est fait connaître en tant que visiteur extraterrestre dans la série télévisée V au début des années 80, il est particulièrement associé au cinéma d’horreur, grâce à son interprétation iconique de Freddy Krueger dans la franchise Freddy Les Griffes de la Nuit. Ce Monsieur a hanté nos cauchemars pendant des décennies. Il a interprété le personnage huit fois sur grand écran et tout au long de l’anthologie Freddy, le Cauchemar des vos Nuits (1988). Il l’a même doublé dans un épisode des Simpsons où le personnage attend, avec Jason, la famille sur le mythique canapé.

Aujourd’hui, la réputation de John Carpenter n’est plus à faire : réalisateur légendaire, compositeur de génie et maître de l’horreur. Elle a pourtant mis du temps à venir. Beaucoup de ses films ont dû attendre plusieurs années avant de devenir cultes. On lui doit notamment Assaut (1976), Les Yeux de Laura Mars (1978), Halloween : La Nuit des Masques (1978) avec Jamie Lee Curtis, Fog (1980), New York 1997 (1981), The Thing (1982), Invasion Los Angeles (1988) ou encore Los Angeles 2013 (1996). Sans oublier les bandes-sons mythiques et ses différents albums comme Lost Themes, Lost Themes II et Anthology II.

Il est ainsi agréable de voir des représentants du cinéma de genre se joindre enfin à ces événements, soulignant leur importance et une légitimité naturelle et méritée. Le Président du Hollywood Walk of Fame, Peter Roth, appuie sur ce fait : « Chaque personne honorée incarne l’essence de l’excellence dans leur discipline respective. »

Robert Englund et John Carpenter sont de véritables pointures en la matière. Comme la coutume le demande, ils ont maintenant deux ans pour organiser la cérémonie. Nous restons à l’affût de ce beau moment de reconnaissance pour des artistes qui continuent toujours aujourd’hui de nous faire vibrer.

Florian Boulland