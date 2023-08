L’un des titres présents sur l’album, Chariots of Pumpkins composé pour Halloween III en 1982, est déjà disponible.

La franchise Halloween, New York 1997 (Escape from new York), Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin (Big Trouble in Little China), Invasion Los Angeles (They Live). Au total, quatorze titres réenregistrés sortis des plus grands films du réalisateur seront disponibles dans ce nouvel album.

Avec Anthology II : Movie Themes 1976-1988, John Carpenter signe son deuxième album regroupant les titres de ses films les plus marquants. En 2017, il avait déjà sorti un premier album, Anthology I : Movie Themes 1974-1998. Et comme pour la première fois, il a travaillé avec son fils Cody Carpenter et Daniel Davies, son filleul.

Ce nouvel album contient plusieurs inédits, dont trois titres composés pour The Thing (1982). Ce dernier est un des films du réalisateur où il n’officie pas lui-même comme compositeur puisqu’il avait à l’époque engagé Ennio Morricone.

L’album contient également une réadaptation de Chariots of Pumpkins, l’une des musiques d’Halloween III réalisé par Tommy Lee Wallace (1982). Au cours d’une interview, John Carpenter est revenu sur le processus artistique lié à la remasterisation de ce titre.

« Cette chanson avait été faite pour le film de quelqu’un d’autre (…). Je ne me rappelle plus quelles étaient les consignes artistiques, mais je voulais donner une touche de science-fiction à la musique. (…) Nous avons tous les trois utilisés des sons et une production plus modernes et mis à jours, ce qui a influencé le grain de la chanson ».

John Carpenter n’est pas revenu à la réalisation depuis 2011 avec The Ward. Pour autant, il a continué son activité de compositeur durant toute la dernière décennie. Il a notamment sorti en 2015 son premier album Lost Themes, toujours accompagné de la même équipe pour l’enregistrement.

En 2016, il poursuit avec Lost Themes II. Puis il s’est attaché à composer la musique pour le remake de la trilogie Halloween par le réalisateur David Gordon Green (Halloween (2018), Halloween Kills (2021) et Halloween Ends (2022)).

En 2022, il est également à l’origine de la musique de l’adaptation en film de Firestarter, un roman de Stephen King.

Chariot of Pumpkins est déjà disponible à l’écoute en attendant le reste de l’album prévu pour le 6 Octobre prochain via le label Sacred Bones Records.

Adrien Mengin