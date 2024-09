Confirmé par l’équipe du film, le troisième volet de la franchise de zombies de Danny Boyle a utilisé plusieurs iPhone 15 adaptés comme principal système de caméra.

L’utilisation des smartphones dans le cinéma n’est pas une nouveauté. On pense notamment à Tangerine (2015) de Sean Baker ou encore Unsane (2018) de Steven Soderbergh. Mais ici, il l’est pour un projet de cette ampleur avec un budget de 75 millions de dollars. 28 ans plus tard devient ainsi le plus gros long métrage tourné à l’aide de ces supports.

Le modèle utilisé pour le film de Danny Boyle est l’iPhone 15 Pro Max qui, selon Wired, utilise différents adaptateurs (DOF) et objectifs (DSLR). Ainsi, le réalisateur continue d’innover. Lui qui avait déjà manipulé pour 28 jours plus tard un modèle de caméra numérique unique et économe pour l’époque (Canon XL-1). Outre l’aspect financier, la praticité des modèles de caméra plus petits et donc plus maniables n’est pas à négliger.

28 ans plus tard est le troisième volet d’une franchise démarrée en 2002 par le cultissime 28 jours plus tard. Réalisé par Boyle (Trainspotting, 127 Heures, Yesterday), il avait permis à Cillian Murphy (Peaky Blinders, Oppenheimer) de se faire connaître du grand public. Il avait également redéfini le genre des films de zombies en les montrant plus actifs et rapides.

Sa suite, 28 semaines plus tard, a vu le jour en 2007, sans Boyle derrière la caméra et avec un nouveau casting composé de Imogen Poots (The Father), Robert Carlyle (T2 – Trainspotting, Yesterday), Rose Byrne (X-Men Apocalypse) ou encore Jeremy Renner (Avengers) et Idris Elba (Prometheus, The Suicide Squad).

28 ans plus tard marque les retrouvailles d’une partie de l’équipe du premier film. Outre Boyle et Murphy, ce troisième opus signe le retour d’Alex Garland (Ex Machina, Civil War) à l’écriture et d’Anthony Dod Mantle comme directeur de la photographie. Ce dernier a notamment remporté un Oscar pour Slumdog millionaire de Danny Boyle en 2009.

Il mettra également en vedette Jodie Comer (Killing Eve, Le Dernier Duel), Ralph Fiennes (The Grand Budapest Hotel, Le Menu), ou encore Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass, Bullet Train).

Le film est prévus sur les écrans français le 18 juin 2025 et sera le premier d’une trilogie dont la suite 28 Years Later Part II : The Bone Temple sera réalisé par Nia DaCosta (Candyman, The Marvels).

Florian Rouaud