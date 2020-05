Le cinéaste d’origine irlandaise va diriger la star de Creed et de Black Panther en adaptant le scénario de Simon Beaufroy (Slumdog Millionaire) sur le patriarche biblique Mathusalem.

Mathusalem, la figure la plus âgée de l’Ancien Testament devait l’objet d’un long-métrage Warner Bros depuis plusieurs années. Variety révèle que le film sera finalement réalisé par Danny Boyle. Un projet pour le moins intriguant, compte-tenu du registre habituel du réalisateur connu pour son drame solaire Slumdog Millionaire et Trainspotting, sa comédie scottish délurée en deux volets. Pourtant, le cinéaste a bien été choisi pour porter à l’écran le scénario initié par James Watkins et réécrit par Simon Beaufroy, son collaborateur de Slumdog Millionnaire et 127 heures.

Sans plus de précision quant au détail de l’intrigue, le magazine précise que Methuselah (Mathusalem en français) devrait aborder le destin de ce personnage biblique, grand-père de Noé, qui aurait vécu jusqu’à 969 ans.

Autre curiosité, la star rattachée au projet – qui devait être porté par Tom Cruise – sera Michael B. Jordan, l’acteur principal des suites de Rocky, et antagoniste de Black Panther dans le Marvel Cinematic Universe. Ce dernier, qui a soumis à Warner une nouvelle vision de Superman, produira le film via son label Outlier Society. À en croire Variety, le futur blockbuster aurait même de grandes chances d’être le premier opus d’une franchise.

Après un détour dans l’univers de James Bond pour le très attendu Mourir peut attendre, dont il s’est rapidement retiré pour « différends créatifs », Danny Boyle a réalisé la comédie uchronique sur les Beatles Yesterday pour Universal, un succès qui a rapporté 153 millions de dollars dans le monde.

Quant à Michael B. Jordan, à défaut d’incarner l’homme d’acier, l’acteur réapparaîtra dans la saison 2 de la série Netflix Comment élever un super-héros, et jouera prochainement dans Journal for Jordan de Denzel Washington, un drame sur la Guerre d’Irak qu’il produit également.