Le réalisateur britannique Danny Boyle prépare pour la chaîne FX une minisérie de six épisodes centrée sur le groupe punk rock Sex Pistols.

Inspiré du livre mémoire Lonely Boy : ma vie de Sex Pistols du guitariste Steve Jones, ce projet intitulé sobrement Pistol racontera la création et les débuts du groupe dans le milieu des années 1970 et leur influence sur l’explosion du mouvement Punk en Angleterre. Leur album culte, Never Mind the Bollocks, a fêté ses quarante-trois ans ans le 28 octobre 2020.

Selon The Hollywood Reporter, on suivra son parcours et les origines de cette nouvelle culture qui révolutionna le monde du rock, soufflant un vent de révolte sur une institution monarchique trop guindée au goût du groupe.

Danny Boyle (Trainspotting et Trainspotting 2, Steve Jobs ou encore l’oscarisé Slumdog Millionaire) agira en tant que réalisateur et producteur exécutif. C’est la deuxième fois qu’il collabore avec la chaîne FX. En 2018, il avait déjà réalisé trois épisodes de la série Trust sur le kidnapping de John Paul Getty III en 1973, petit fils du magnat du pétrole.

Il souhaite montrer l’impact des stars de la musique sur la jeunesse de l’époque et leur influence artistique encore très vive aujourd’hui. À l’écriture, on retrouve Craig Pearce, qui a signé Moulin Rouge pour Baz Luhrmann et aussi Frank Cotrell Boyce.

Au casting, Toby Wallace, vu dans Milla de Shanon Murphy ou encore la série The Society de Netflix, incarnera Steve Jones. Maisie Williams, incontournable dans Game of Thrones, jouera l’icône punk Jordan. Louis Partridge, aperçu dans Enola Holmes de Harry Bradbeer, prendra les traits de Sid Vicious. Jacob Slater et Fabien Frankel interpréteront Paul Cook et Glen Matlock. Et Anson Boon sera John «Johnny Rotten» Lydon,

« Imaginez, vous pénétrez dans le monde de The Crown ou de Downton Abbey avec vos potes et vous hurlez vos chansons et votre rage », a déclaré Boyle dans un communiqué relayé par Variety. « C’est le moment où la société et la culture britanniques ont changé à jamais. C’est le début de la culture de rue au Royaume-Uni, le moment où des jeunes gens ordinaires avaient la scène pour eux, et extériorisaient leur rage… tout le monde devait les regarder et les écouter… tout le monde les craignait ou les suivait. En son centre se trouvait un charmant jeune kleptomane analphabète – un héros de l’époque – Steve Jones, qui est devenu, selon ses propres mots, le 94e plus grand guitariste de tous les temps. Voilà comment il en est arrivé là ».

Pour Paul Lee, le directeur exécutif de la maison de production WIIP, « il n’y a pas meilleur réalisateur que Danny Boyle pour adapter l’histoire de Steve Jones, nourrie par la créativité brute et la destruction ». Rappelons que Yesterday, son précédent long métrage sorti en 2019, parlait déjà de musique ; une comédie dans laquelle un musicien britannique se réveille après un accident dans un monde où les Beatles n’ont jamais existé, et continue en interprétant leurs chansons.

Sex, drug et rock n’roll seront ainsi au programme de cette série limitée dont la production devrait démarrer en mars 2021.

Lydie Hans