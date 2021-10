Synopsis : Au XIVe siècle dans le royaume de France, le chevalier Jean de Carrouges, de retour après une expédition militaire, retrouve son épouse, Marguerite de Thibouville. Celle-ci accuse l’écuyer Jacques Le Gris, vieil ami du chevalier, de l’avoir violée. L’homme se dit innocent. Un « procès par le combat » est décidé entre le chevalier et l’écuyer, pour déterminer la vérité. Si le mari perd le duel, la femme sera également brûlée vive pour fausse accusation.

♥♥♥ ♥♥

Resté sur le très nihiliste et tout aussi conspué Alien : Covenant, Ridley Scott revient en trombe en cette période de fin de pandémie. Avant le très attendu House Of Gucci en novembre, voici son Dernier Duel. Adapté du livre d’Eric Jager, Le Dernier Duel : Paris, 29 décembre 1386, le film raconte la lutte Carrouges-Legris, qui fut, en 1386, l’une des dernières batailles judiciaires de l’histoire de France. Au vu de ce choix scénaristique, on est tenté de dresser un parallèle avec Les Duellistes, premier long-métrage du réalisateur sorti en 1977, qui relatait un duel à l’ère napoléonienne, et qui avait été lui aussi tourné en Dordogne. Pour son retour dans l’histoire de France, Ridley Scott s’applique toujours autant dans sa reconstitution, que ce soit les costumes, les coiffures ou bien les décors sublimes de Sarlat, qui relèvent le niveau par rapport aux scènes situées dans un Paris trop suintant de numérique. Un point particulier tend cependant à prouver que le temps a passé depuis les débuts du réalisateur au cinéma : la désaturation très forte des couleurs, qui donne une image terne, sombre, à l’image de la vision du monde de Scott dans ses derniers films. Matt Damon joue ici Jean de Carrouges, un chevalier usé par la vie, la guerre et les intrigues courtisanes, qui se marie pour essayer d’étendre son domaine et d’assurer la pérennité de sa famille. Face à lui, Adam Driver incarne Jacques Le Gris, un écuyer futé qui réussit à faire son nid dans la bourgeoisie locale, tout en gardant son propre intérêt comme priorité absolue. Il s’attire l’amitié -et donc la protection- du très libertin comte Pierre II d’Alençon, campé par un Ben Affleck qui, comme Matt Damon, tombe assez rapidement dans le surjeu, quitte même à lâcher dans le film un très anachronique « putain ! ».

Mais surtout, il y a Marguerite de Carrouges, incarnée toute en nuances par Jodie Comer. Véritable cœur de l’intrigue, elle permet de remettre l’origine de ce duel au centre de l’attention. Celui supposé résoudre la dispute entre Carrouges et Le Gris ; le premier accusant le second d’avoir violé son épouse. Le film se pose donc en procès de cette accusation via une triple exposition du récit. On découvre d’abord « la vérité selon Carrouges », « la vérité selon Le Gris », et enfin « la vérité selon Dame Marguerite », avec une insistance sur « la vérité », signant le parti pris du film.

Malmenée au milieu de cette bataille d’egos de mâles dominants dont la résonance est très actuelle, Marguerite éclaire par son récit la compréhension de l’histoire. On réalise que Le Gris a eu un comportement bien plus violent qu’il ne se le représentait lui-même. On comprend que Carrouges a bien moins d’empathie envers son épouse que ce qu’il croit.

Si le procédé ne date pas d’hier, il se révèle toujours aussi efficace pour générer des rebondissements. C’est même sa force première, en plus de l’impressionnante querelle qui se conclut dans le sang et la boue. Car outre ces deux points forts, ce Dernier Duel, dans la continuité des derniers films de Ridley Scott, est un nouveau prétexte pour le réalisateur d’étaler sa vision sombre et nihiliste de l’Homme. La fin en demi-teinte ne réhabilite pas totalement la victime, laissant le spectateur dans un ressenti contrasté. On se retrouve partagé entre le plaisir du grand spectacle visuel et le côté plus sombre et encore trop actuel du scénario.

Théotime Roux