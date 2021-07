La bande-annonce de la prochaine réalisation de Ridley Scott, Le Dernier Duel, avec Adam Driver et Matt Damon, a enfin été dévoilée.

Quarante-quatre ans après avoir remporté le Prix du jury de la première œuvre à Cannes avec Les duellistes, le réalisateur d’Alien et de Blade Runner revient avec un nouveau film historique.

Le Dernier Duel raconte l’ultime confrontation judiciaire en France, plus connue sous le nom de Duel Carrouges‑Legris. L’intrigue se déroule en 1386 quand la femme d’un grand seigneur accuse le meilleur ami de son époux de l’avoir violée. Par décision du tribunal, les deux hommes vont devoir s’affronter dans un duel à l’épée jusqu’à la mort.

Au casting, on retrouve Adam Driver (Marriage Story, Star Wars, The Dead Don’t Die), Ben Affleck, Matt Damon et Jodie Comer (série Killing Eve). Ben Affleck et Matt Damon sont aussi à l’écriture, en collaboration avec la scénariste et réalisatrice Nicole Holofcener, nommée aux Oscars 2020 pour le script des Faussaires de Manhattan. Le film est adapté du livre Le Dernier Duel : Paris, 29 décembre 1386 de l’américain Eric Jager.

Ridley Scott a confié dans un communiqué de presse : « Adorant travailler avec Matt, c’était un cadeau supplémentaire de pouvoir collaborer avec lui et Ben en tant qu’acteurs et scénaristes, sans oublier Nicole Holofcener. Je savais que ça donnerait un excellent résultat. J’avais admiré la série Killing Eve et je cherchais l’opportunité d’offrir à Jodie Comer un rôle stimulant. Son interprétation de Marguerite fera d’elle l’une des grandes actrices de sa génération. ».

Les premières images de la bande annonce ne manquent pas de donner le ton médiéval : des batailles, des armures, des tournois équestres, des châteaux forts… En effet, le tournage s’est déroulé en Dordogne au Château de Beynac.

La fin de l’année sera chargée pour Ridley Scott. Le 24 novembre, House of Gucci, inspiré lui aussi d’une histoire vraie, sortira sur les écrans, avec Adam Driver, Lady Gaga, Camille Cottin, Jared Leto, Al Pacino et Robert de Niro. Le film, adapté du roman The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, sera centré sur la « Veuve Noire » Patrizia Reggiani, accusée d’avoir commandité et orchestré le meurtre de son mari Maurizio Gucci, petit-fils du fondateur de la célèbre maison italienne, à Milan en 1995.

Le Dernier Duel, dont la sortie a été repoussée à cause de la pandémie, est programmé dans les salles obscures le 13 octobre 2021.

Maxence-Yahia Lequere