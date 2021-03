Lady Gaga a révélé sur les réseaux sociaux une première photo prise sur le tournage du prochain film de Ridley Scott, qui a lieu en Italie. Elle apparaît en Patrizia Reggiani aux côtés d’Adam Driver qui incarne Maurizio Gucci dans un paysage de montagnes enneigées.

Avec écrit en sous-titre et non sans humour « Signore e Signora Gucci », ce premier cliché nous plonge instantanément dans le glamour italien de l’époque : Driver en pantalon de ski blanc, une veste blanche nouée autour de la taille, un pull col roulé en tricot, et Lady Gaga avec son collier de chaînes en or massif, toute de noir vêtue et coiffée d’un chapeau cosaque blanc.

House of Gucci réalisé et produit par Ridley Scott (Gladiator, Thelma et Louise, Alien) dépeint l’histoire vraie de la chute de la dynastie de la famille Gucci. Adapté de la biographie The House of Gucci : A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed, publiée par Sara Gay Forden en 2000, le scénario écrit par Roberto Bentivegna (The Last Man in Brooklyn) s’inspire des circonstances du meurtre de Guccio Gucci et se concentre sur la figure de Patrizia Reggiani.

Surnommée la « Veuve Noire », elle a été accusée d’avoir commandité et orchestré le meurtre de son mari Maurizio Gucci, petit-fils du fondateur de la célèbre maison italienne, à Milan en 1995. Condamnée à 26 ans de prison et libérée en 2016, celle qui avait épousé l’héritier de l’empire Gucci en 1973 n’avait pas digéré sa séparation avec Maurizio. Ce dernier l’avait quittée dans les années 1980 pour Paula Franchi, une femme plus jeune avec qui il planifiait de se remarier.

House of Gucci marque le premier rôle de Gaga au cinéma après sa performance nommée aux Oscars dans A Star Is Born. Adam Driver, quant à lui, a reçu des nominations aux Oscars pour BlacKkKlansman et Marriage Story. À ce casting cinq étoiles, s’invitent les légendes Al Pacino, Jared Leto et Jeremy Irons mais aussi la Française Camille Cottin dans le rôle de Paula Franchi.

La sortie du film est prévue fin novembre aux États-Unis. Aucune date en France n’est encore annoncée.

Odile Lefranc