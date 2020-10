L’acteur Joaquin Phoenix et le réalisateur Ridley Scott se retrouvent vingt ans après Gladiator pour Kitbag, une nouvelle aventure historique. Un autre rôle d’empereur, mais le sable de l’arène est remplacé par la boue du champ de bataille : rien de moins qu’un biopic sur Napoléon Bonaparte.

À peine a-t-il fini de parcourir l’Europe pour boucler son dernier long métrage, The Last Duel, avec Matt Damon et Ben Affleck que Ridley Scott annonce son nouveau projet, rapporte le site Deadline.

Baptisé Kitbag, terme tiré d’un dicton militaire signifiant qu’il y a « un état-major caché dans le paquetage de chaque soldat », le film donnera un regard personnel et original sur les origines de Napoléon, son irrésistible ascension vers le pouvoir et sa relation tourmentée avec Joséphine de Beauharnais. Il devrait également capturer les célèbres batailles de l’Empereur de France et son esprit stratégique étonnant en tant que chef militaire extraordinaire et visionnaire de la guerre.

Le script sera rédigé par David Scarpa, déjà collaborateur de Scott sur le thriller Tout l’argent du monde et la série Le Maître du haut château. Le film sera produit par Kevin Walsh et Scott lui-même via sa société Scott Free, sous contrat avec la 20th Century Fox.

Dans ses projets, l’infatigable réalisateur de Blade Runner et d’Alien est déjà prêt à partir en Italie pour le tournage de Gucci, un de ses vieux projets pour MGM. Le casting annoncé donne le vertige, avec Lady Gaga en Patrizia Reggiani, aux côtés de Adam Driver, Robert de Niro, Al Pacino et Jared Leto.

De son côté, Joaquin Phoenix, oscarisé pour son interprétation dans Joker, sera prochainement à l’affiche d’une production A24, C’mon C’mon, réalisé par Mike Mills.

Rappelons que le tout premier long-métrage de Ridley Scott, Les duellistes, sorti en 1977, se déroulait également durant la période napoléonienne. Un retour aux sources donc pour le cinéaste.

Raphaël Mussard