Un titre au chiffre énigmatique pour ce nouveau projet qui comptera Adam Driver dans son casting, avec à la réalisation les scénaristes de Sans un bruit et à la production Sam Raimi.

Voilà un petit cocktail bien sympa. Les scénaristes Scott Beck et Bryan Wood, derrière l’excellent film post-apocalyptique Sans un bruit (A quiet Place) de John Krasinski, qui a rapporté plus de 340 millions de dollars de recettes dans le monde, vont prendre les rênes de la réalisation d’un thriller de science-fiction dont l’intrigue est encore tenue secrète.

À cette occasion, ils retrouvent Sam Raimi, aux commandes du prochain Doctor Strange, avec qui ils avaient déjà collaboré sur un épisode de 50 States of Fright, une série d’anthologie basée sur des légendes urbaines. Le réalisateur d’Evil Dead agira en tant que producteur via Raimi Productions. Beck et Wood seront aussi à la production via leur bannière.

À cela s’ajoute Adam Driver. Connu pour son interprétation de Kylo Ren dans Star Wars et son rôle dans Marriage Story de Noah Baumbach, il prendra ainsi l’affiche de ce film au titre énigmatique. Le reste de la distribution reste encore inconnu à ce jour.

Aucune date n’a par ailleurs été annoncée pour la mise en production de ce mystérieux projet, comme le déclare The Playlist via Deadline. L’acteur de 36 ans, nommé aux Oscars à deux reprises (BalcKkKlansman et Mariage Story), doit encore terminer le tournage de The Last Duel de Ridley Scott, qui avait été interrompu par la pandémie du Covid-19.

Très prisé, Adam Driver est également annoncé à l’affiche de Gucci, un autre projet du cinéaste britannique de Thelma et Louise et d’Alien, aux côtés de Lady Gaga. Il retrouvera entre-temps le réalisateur Jeff Nichols, après Midnight Special, pour The Yankee Commandante, un long métrage adapté d’un article de David Grann, paru en 2015 dans le New Yorker.

Au vu de l’emploi du temps bien rempli de l’acteur américain, le tournage de 65 pour Sony Pictures, ne devrait donc pas débuter tout de suite.

Cette collaboration entre le réalisateur de la trilogie originale de Spider-Man, Scott Beck et Bryan Wood -lesquels déclaraient dans une interview en mai dernier « Sam Raimi (…) est l’un des seuls réalisateurs qui maîtrise avec succès le film indépendant et le blockbuster »-, reste donc une affaire à suivre de près.

Olivia Daëron-Precy